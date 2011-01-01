Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BUTTCOIN üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BUTTCOIN üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BUTTCOIN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BUTTCOIN Qiymət Məlumatları

BUTTCOIN nədir

BUTTCOIN Tokenomikası

BUTTCOIN Qiymət Proqnozu

BUTTCOIN Qiymət Tarixçəsi

BUTTCOIN Alış Bələdçisi

BUTTCOIN / Fiat Valyuta Çevirən

BUTTCOIN Spot

BUTTCOIN USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü BUTTCOIN (BUTTCOIN) texniki analizi

Bugünkü BUTTCOIN (BUTTCOIN) texniki analizi

BUTTCOIN analizi səhifəsi BUTTCOIN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BUTTCOIN analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BUTTCOIN (BUTTCOIN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,009431---0,04%-3,10%-49,64%
BUTTCOIN qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BUTTCOIN texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış BUTTCOIN anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 9
Neytral 3
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 2Neytral 0Alış 12
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00962
0,00959
R2
0,00959
0,00957
R1
0,00957
0,00956
PP
0,00954
0,00954
S1
0,00952
0,00952
S2
0,00949
0,00951
S3
0,00947
0,00949

BUTTCOIN bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BUTTCOIN kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBUTTCOINUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BUTTCOIN haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BUTTCOIN (BUTTCOIN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BUTTCOIN qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BUTTCOIN/USDT
$0,009441
$0,009441$0,009441
+1,05%
6.81M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BUTTCOIN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BUTTCOIN
BUTTCOIN
USD
USD

1 BUTTCOIN = 0,009431 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.