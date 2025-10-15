Burger Swap (BURGER) Tokenomikası

Burger Swap (BURGER) Tokenomikası

Burger Swap (BURGER) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-10-15 21:02:18 (UTC+8)
USD

Burger Swap (BURGER) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Burger Swap (BURGER) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 121,32K
$ 121,32K$ 121,32K
Ümumi Təchizat:
$ 43,04M
$ 43,04M$ 43,04M
Dövriyyədə Olan Təklif: $ 43,04M
$ 43,04M
$ 43,04M$ 43,04M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə): $ 177,60K
$ 177,60K
$ 177,60K$ 177,60K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi: $ 28,9196
$ 28,9196
$ 28,9196$ 28,9196
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,002155003062250417
$ 0,002155003062250417$ 0,002155003062250417
Cari Qiymət:
$ 0,002819
$ 0,002819$ 0,002819

Burger Swap (BURGER) Məlumatları

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards.

For project details, please visit the project official website mentioned above.

Rəsmi Veb-sayt:
http://app.burgercities.org/
Whitepaper:
https://burgerswap.gitbook.io/burgercities/
Block Explorer
https://www.bscscan.com/token/0xAe9269f27437f0fcBC232d39Ec814844a51d6b8f

Burger Swap (BURGER) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Burger Swap (BURGER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BURGER token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

BURGER tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq BURGER tokenomikasını başa düşdünüzsə, BURGER tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

BURGER Necə Alınır?

Burger Swap (BURGER) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla BURGER almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.

Burger Swap (BURGER) Qiymət Tarixçəsi

BURGER qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

BURGER Qiymət Proqnozu

BURGER kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BURGER qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

