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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, The Bull üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, The Bull üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BULLCOIN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BULLCOIN Qiymət Məlumatları

BULLCOIN nədir

BULLCOIN Rəsmi Veb-saytı

BULLCOIN Tokenomikası

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Bugünkü The Bull (BULLCOIN) texniki analizi

Bugünkü The Bull (BULLCOIN) texniki analizi

The Bull analizi səhifəsi BULLCOIN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda The Bull analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

The Bull (BULLCOIN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00162---60,30%+8,00%+8,00%
The Bull qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

The Bull texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış The Bull anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 2
Alış 11
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 10Neytral 0Alış 4
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,001643
0,001643
R2
0,001643
0,001642
R1
0,001642
0,001642
PP
0,001642
0,001642
S1
0,001641
0,001641
S2
0,001641
0,001641
S3
0,00164
0,001641

The Bull bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,02 M
$0,03 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,11 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,25 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,25 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

The Bull kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBULLCOINUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

The Bull haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də The Bull (BULLCOIN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı The Bull qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BULLCOIN/USD1
$0,001628
$0,001628$0,001628
-17,19%
26.11M (USDT)
BULLCOIN/USDT
$0,00162
$0,00162$0,00162
-18,30%
34.71M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BULLCOIN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BULLCOIN
BULLCOIN
USD
USD

1 BULLCOIN = 0,00162 USD

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