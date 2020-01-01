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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BULLA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BULLA üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BULLA Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BULLA Qiymət Məlumatları

BULLA nədir

BULLA Rəsmi Veb-saytı

BULLA Tokenomikası

BULLA Qiymət Proqnozu

BULLA Qiymət Tarixçəsi

BULLA Alış Bələdçisi

BULLA / Fiat Valyuta Çevirən

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BULLA USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü BULLA (BULLA) texniki analizi

Bugünkü BULLA (BULLA) texniki analizi

BULLA analizi səhifəsi BULLA gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BULLA analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BULLA (BULLA) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,017951--+13,57%+99,07%+198,83%
BULLA qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BULLA texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış BULLA anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 2
Neytral 7
Alış 17
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 2Neytral 7Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,017991
0,017987
R2
0,017987
0,017984
R1
0,017985
0,017983
PP
0,017981
0,017981
S1
0,017979
0,017978
S2
0,017975
0,017977
S3
0,017973
0,017975

BULLA bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,12M
$1,25 M
$1,37 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,56 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,54 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$2,15 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,14 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BULLA kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBULLAUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BULLA haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BULLA (BULLA) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BULLA qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BULLA/USDT
$0,017951
$0,017951$0,017951
-0,10%
3.79M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BULLA / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BULLA
BULLA
USD
USD

1 BULLA = 0,017951 USD

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