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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitway üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitway üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BTW Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BTW Qiymət Məlumatları

BTW nədir

BTW Whitepaper

BTW Rəsmi Veb-saytı

BTW Tokenomikası

BTW Qiymət Proqnozu

BTW Qiymət Tarixçəsi

BTW Alış Bələdçisi

BTW / Fiat Valyuta Çevirən

BTW Spot

BTW USDT-M Fyuçersi

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Bugünkü Bitway (BTW) texniki analizi

Bugünkü Bitway (BTW) texniki analizi

Bitway analizi səhifəsi BTW gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Bitway analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Bitway (BTW) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,494255--+136,42%+644,79%+3.294,14%
Bitway qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Bitway texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Bitway anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 1
Neytral 2
Alış 23
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 2Alış 9
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,50542
0,50121
R2
0,50121
0,4987
R1
0,49886
0,49715
PP
0,49465
0,49465
S1
0,4923
0,49214
S2
0,48809
0,49059
S3
0,48574
0,48809

Bitway bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,77M
$7,01 M
$8,78 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,22M
3 günlük aktiv alışlar
$39,55 M
3 günlük aktiv satışlar
$39,33 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,51M
7 günlük aktiv alışlar
$68,81 M
7 günlük aktiv satışlar
$69,33 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bitway kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBTWUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bitway haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Bitway (BTW) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Bitway qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BTW/USDT
$0,49679
$0,49679$0,49679
+27,88%
7.59M (USDT)
BTW/USDC
$0,470746
$0,470746$0,470746
+22,57%
145.28K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BTW / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BTW
BTW
USD
USD

1 BTW = 0,494255 USD

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