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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitlayer üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitlayer üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BTR Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Bitlayer (BTR) texniki analizi

Bugünkü Bitlayer (BTR) texniki analizi

Bitlayer analizi səhifəsi BTR gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Bitlayer analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Bitlayer (BTR) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0305---5,26%+78,88%+11,63%
Bitlayer qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Bitlayer texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Bitlayer anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 3
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 3Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,03069
0,03068
R2
0,03068
0,03067
R1
0,03066
0,03067
PP
0,03065
0,03065
S1
0,03063
0,03064
S2
0,03062
0,03064
S3
0,0306
0,03062

Bitlayer bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,31M
$3,24 M
$3,55 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,11 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,24 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,24 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bitlayer kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBTRUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,03
2026-08-18$0,00 M0,03
2026-08-17$0,00 M0,03
2026-08-16$0,00 M0,03
2026-08-15$0,00 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bitlayer haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Bitlayer (BTR) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Bitlayer qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BTR/USDT
$0,0305
$0,0305$0,0305
+1,26%
2.41M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BTR / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BTR
BTR
USD
USD

1 BTR = 0,0305 USD

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