Openverse Network (BTG) Tokenomikası

Openverse Network (BTG) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 05:11:17 (UTC+8)
USD

Openverse Network (BTG) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Openverse Network (BTG) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 19,24M
$ 19,24M
Ümumi Təchizat:
$ 20,00M
$ 20,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 1,90M
$ 1,90M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 202,48M
$ 202,48M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 19
$ 19
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 3,477213386513058
$ 3,477213386513058
Cari Qiymət:
$ 10,124
$ 10,124

Openverse Network (BTG) Məlumatları

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.openverse.network
Whitepaper:
https://cdn.openverse.network/english/Openverse%20Whitepaper/Bitgold_whitepaper_en_2.1.5.pdf
Block Explorer
https://bscscan.com/token/0x4C9027E10c5271Efca82379D3123917AE3F2374e

Openverse Network (BTG) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Openverse Network (BTG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BTG token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

BTG tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq BTG tokenomikasını başa düşdünüzsə, BTG tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

