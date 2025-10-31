Bugünkü canlı Openverse Network qiyməti 15.14 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BTG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BTG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Openverse Network qiyməti 15.14 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BTG / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BTG qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BTG Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BTG Qiymət Məlumatları

BTG Whitepaper

BTG Rəsmi Veb-saytı

BTG Tokenomikası

BTG Qiymət Proqnozu

BTG Qiymət Tarixçəsi

BTG Alış Bələdçisi

BTG / Fiat Valyuta Çevirən

BTG Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Openverse Network Logosu

Openverse Network qiyməti(BTG)

1 BTG / USD Canlı Qiyməti:

$15,14
$15,14$15,14
-2,01%1D
USD
Openverse Network (BTG) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:16:53 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 14,063
$ 14,063$ 14,063
24 saat Aşağı
$ 15,719
$ 15,719$ 15,719
24 saat Yüksək

$ 14,063
$ 14,063$ 14,063

$ 15,719
$ 15,719$ 15,719

$ 18,80127296990911
$ 18,80127296990911$ 18,80127296990911

$ 3,477213386513058
$ 3,477213386513058$ 3,477213386513058

-1,28%

-2,01%

-7,92%

-7,92%

Openverse Network (BTG) canlı qiyməti $ 15,14. BTG son 24 saat ərzində ən aşağı $ 14,063 və ən yüksək $ 15,719 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BTG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 18,80127296990911, ən aşağı qiyməti isə $ 3,477213386513058 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BTG son bir saat ərzində -1,28%, 24 saat ərzində -2,01% və son 7 gündə isə -7,92% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Openverse Network (BTG) Bazar Məlumatları

No.705

$ 28,77M
$ 28,77M$ 28,77M

$ 277,84K
$ 277,84K$ 277,84K

$ 302,80M
$ 302,80M$ 302,80M

1,90M
1,90M 1,90M

20.000.000
20.000.000 20.000.000

20.000.000
20.000.000 20.000.000

9,50%

BSC

Openverse Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 28,77M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 277,84K təşkil edir. BTG üzrə dövriyyədə olan təklif 1,90M, ümumi təklif isə 20000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 302,80M təşkil edir.

Openverse Network (BTG) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Openverse Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,31056-2,01%
30 Gün$ +13,64+909,33%
60 Gün$ +13,64+909,33%
90 Gün$ +13,64+909,33%
Bugünkü Openverse Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BTG $ -0,31056 (-2,01%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Openverse Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +13,64 (+909,33%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Openverse Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BTG $ +13,64 (+909,33%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Openverse Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +13,64 (+909,33%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Openverse Network (BTG) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Openverse Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Openverse Network (BTG) Nədir?

Openverse Network is a Layer 0 hub network based on blockchain technology. Building upon existing blockchain frameworks, it introduces the concept of a “fully open protocol-based cross-chain” system. It aims to “make the transfer of value (tokens/NFTs/messages) between different blockchains and the traditional Internet as simple as sending an email. ”

Openverse Network MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Openverse Network investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BTG steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Openverse Network haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Openverse Network satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Openverse Network Qiymət Proqnozu (USD)

Openverse Network (BTG) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Openverse Network (BTG) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Openverse Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Openverse Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Openverse Network (BTG) Tokenomikası

Openverse Network (BTG) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BTG tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Openverse Network (BTG) necə alınır?

Necə Openverse Network alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Openverse Network Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BTG Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Openverse Network(BTG) / VND
398.409,1
1 Openverse Network(BTG) / AUD
A$23,0128
1 Openverse Network(BTG) / GBP
11,355
1 Openverse Network(BTG) / EUR
13,0204
1 Openverse Network(BTG) / USD
$15,14
1 Openverse Network(BTG) / MYR
RM63,4366
1 Openverse Network(BTG) / TRY
636,3342
1 Openverse Network(BTG) / JPY
¥2.316,42
1 Openverse Network(BTG) / ARS
ARS$21.784,0376
1 Openverse Network(BTG) / RUB
1.210,2916
1 Openverse Network(BTG) / INR
1.341,8582
1 Openverse Network(BTG) / IDR
Rp248.196,6816
1 Openverse Network(BTG) / PHP
891,5946
1 Openverse Network(BTG) / EGP
￡E.714,9108
1 Openverse Network(BTG) / BRL
R$81,4532
1 Openverse Network(BTG) / CAD
C$21,0446
1 Openverse Network(BTG) / BDT
1.851,0164
1 Openverse Network(BTG) / NGN
21.910,1538
1 Openverse Network(BTG) / COP
$58.682,0344
1 Openverse Network(BTG) / ZAR
R.261,3164
1 Openverse Network(BTG) / UAH
635,7286
1 Openverse Network(BTG) / TZS
T.Sh.37.198,98
1 Openverse Network(BTG) / VES
Bs3.345,94
1 Openverse Network(BTG) / CLP
$14.261,88
1 Openverse Network(BTG) / PKR
Rs4.271,9024
1 Openverse Network(BTG) / KZT
8.031,77
1 Openverse Network(BTG) / THB
฿488,8706
1 Openverse Network(BTG) / TWD
NT$465,4036
1 Openverse Network(BTG) / AED
د.إ55,5638
1 Openverse Network(BTG) / CHF
Fr12,112
1 Openverse Network(BTG) / HKD
HK$117,4864
1 Openverse Network(BTG) / AMD
֏5.796,1976
1 Openverse Network(BTG) / MAD
.د.م140,1964
1 Openverse Network(BTG) / MXN
$280,3928
1 Openverse Network(BTG) / SAR
ريال56,775
1 Openverse Network(BTG) / ETB
Br2.327,775
1 Openverse Network(BTG) / KES
KSh1.955,9366
1 Openverse Network(BTG) / JOD
د.أ10,73426
1 Openverse Network(BTG) / PLN
55,4124
1 Openverse Network(BTG) / RON
лв66,4646
1 Openverse Network(BTG) / SEK
kr142,7702
1 Openverse Network(BTG) / BGN
лв25,5866
1 Openverse Network(BTG) / HUF
Ft5.082,1952
1 Openverse Network(BTG) / CZK
318,3942
1 Openverse Network(BTG) / KWD
د.ك4,63284
1 Openverse Network(BTG) / ILS
49,205
1 Openverse Network(BTG) / BOB
Bs104,6174
1 Openverse Network(BTG) / AZN
25,738
1 Openverse Network(BTG) / TJS
SM139,288
1 Openverse Network(BTG) / GEL
41,0294
1 Openverse Network(BTG) / AOA
Kz13.877,1726
1 Openverse Network(BTG) / BHD
.د.ب5,69264
1 Openverse Network(BTG) / BMD
$15,14
1 Openverse Network(BTG) / DKK
kr97,653
1 Openverse Network(BTG) / HNL
L397,5764
1 Openverse Network(BTG) / MUR
688,5672
1 Openverse Network(BTG) / NAD
$260,7108
1 Openverse Network(BTG) / NOK
kr152,157
1 Openverse Network(BTG) / NZD
$26,3436
1 Openverse Network(BTG) / PAB
B/.15,14
1 Openverse Network(BTG) / PGK
K63,8908
1 Openverse Network(BTG) / QAR
ر.ق55,1096
1 Openverse Network(BTG) / RSD
дин.1.532,7736
1 Openverse Network(BTG) / UZS
soʻm182.409,5966
1 Openverse Network(BTG) / ALL
L1.266,1582
1 Openverse Network(BTG) / ANG
ƒ27,1006
1 Openverse Network(BTG) / AWG
ƒ27,252
1 Openverse Network(BTG) / BBD
$30,28
1 Openverse Network(BTG) / BAM
KM25,4352
1 Openverse Network(BTG) / BIF
Fr44.784,12
1 Openverse Network(BTG) / BND
$19,682
1 Openverse Network(BTG) / BSD
$15,14
1 Openverse Network(BTG) / JMD
$2.420,7346
1 Openverse Network(BTG) / KHR
60.803,1484
1 Openverse Network(BTG) / KMF
Fr6.404,22
1 Openverse Network(BTG) / LAK
329.130,4282
1 Openverse Network(BTG) / LKR
රු4.608,7674
1 Openverse Network(BTG) / MDL
L255,5632
1 Openverse Network(BTG) / MGA
Ar67.892,302
1 Openverse Network(BTG) / MOP
P121,12
1 Openverse Network(BTG) / MVR
231,642
1 Openverse Network(BTG) / MWK
MK26.284,7054
1 Openverse Network(BTG) / MZN
MT967,446
1 Openverse Network(BTG) / NPR
रु2.147,7604
1 Openverse Network(BTG) / PYG
107.372,88
1 Openverse Network(BTG) / RWF
Fr21.968,14
1 Openverse Network(BTG) / SBD
$124,6022
1 Openverse Network(BTG) / SCR
213,1712
1 Openverse Network(BTG) / SRD
$586,675
1 Openverse Network(BTG) / SVC
$132,475
1 Openverse Network(BTG) / SZL
L260,7108
1 Openverse Network(BTG) / TMT
m52,99
1 Openverse Network(BTG) / TND
د.ت44,48132
1 Openverse Network(BTG) / TTD
$102,4978
1 Openverse Network(BTG) / UGX
Sh52.747,76
1 Openverse Network(BTG) / XAF
Fr8.569,24
1 Openverse Network(BTG) / XCD
$40,878
1 Openverse Network(BTG) / XOF
Fr8.569,24
1 Openverse Network(BTG) / XPF
Fr1.559,42
1 Openverse Network(BTG) / BWP
P202,876
1 Openverse Network(BTG) / BZD
$30,4314
1 Openverse Network(BTG) / CVE
$1.440,1168
1 Openverse Network(BTG) / DJF
Fr2.679,78
1 Openverse Network(BTG) / DOP
$971,5338
1 Openverse Network(BTG) / DZD
د.ج1.967,443
1 Openverse Network(BTG) / FJD
$34,2164
1 Openverse Network(BTG) / GNF
Fr131.642,3
1 Openverse Network(BTG) / GTQ
Q115,9724
1 Openverse Network(BTG) / GYD
$3.169,2562
1 Openverse Network(BTG) / ISK
kr1.892,5

Openverse Network Mənbəyi

Openverse Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Openverse Network Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Openverse Network Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Openverse Network (BTG) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BTG qiyməti 15,14 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BTG / USD cari qiyməti nədir?
BTG / USD cari qiyməti $ 15,14 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Openverse Network üçün bazar dəyəri nədir?
BTG üçün bazar dəyəri $ 28,77M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BTG aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BTG aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,90M USD təşkil edir.
BTG üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BTG ATH qiyməti olan 18,80127296990911 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BTG qiyməti (ATL) nədir?
BTG ATL qiyməti olan 3,477213386513058 USD dəyərinə endi.
BTG ticarət həcmi nədir?
BTG üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 277,84K USD.
BTG bu il daha da yüksələcək?
BTG bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BTG qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:16:53 (UTC+8)

Openverse Network (BTG) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

BTG / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BTG
BTG
USD
USD

1 BTG = 15,14 USD

BTG Ticarəti Edin

BTG/USDT
$15,14
$15,14$15,14
-1,83%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.864,75
$109.864,75$109.864,75

+2,00%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,93
$3.855,93$3.855,93

+2,17%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02900
$0,02900$0,02900

+15,76%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,60
$186,60$186,60

+0,82%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,93
$3.855,93$3.855,93

+2,17%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.864,75
$109.864,75$109.864,75

+2,00%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,60
$186,60$186,60

+0,82%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4751
$2,4751$2,4751

+0,86%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18563
$0,18563$0,18563

+2,74%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01270
$0,01270$0,01270

+27,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002937
$0,0002937$0,0002937

+369,92%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020877
$0,0020877$0,0020877

+2.219,66%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020877
$0,0020877$0,0020877

+2.219,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0472
$0,0472$0,0472

+1.375,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030901
$0,0000000000000000000000030901$0,0000000000000000000000030901

+518,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31407
$0,31407$0,31407

+153,09%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%