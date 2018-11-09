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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BitcoinSV üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BitcoinSV üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BSV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BSV Qiymət Məlumatları

BSV nədir

BSV Rəsmi Veb-saytı

BSV Tokenomikası

BSV Qiymət Proqnozu

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Bugünkü BitcoinSV (BSV) texniki analizi

Bugünkü BitcoinSV (BSV) texniki analizi

BitcoinSV analizi səhifəsi BSV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BitcoinSV analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BitcoinSV (BSV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$14,34--+0,34%+1,91%-4,91%
BitcoinSV qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BitcoinSV texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış BitcoinSV anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 0
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 0Alış 8
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
14,3466
14,3433
R2
14,3433
14,3395
R1
14,3366
14,3371
PP
14,3333
14,3333
S1
14,3266
14,3295
S2
14,3233
14,3271
S3
14,3166
14,3233

BitcoinSV bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,09M
$2,15 M
$2,06 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,79 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,76 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$1,93 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,94 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BitcoinSV kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBSVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BitcoinSV haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BitcoinSV (BSV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BitcoinSV qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BSV/USDT
$14,35
$14,35$14,35
-2,84%
4.31K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BSV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BSV
BSV
USD
USD

1 BSV = 14,34 USD

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