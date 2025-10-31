Bugünkü canlı Baby Shark Universe qiyməti 0.21732 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BSU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BSU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Baby Shark Universe qiyməti 0.21732 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BSU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BSU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BSU Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BSU Qiymət Məlumatları

BSU Whitepaper

BSU Rəsmi Veb-saytı

BSU Tokenomikası

BSU Qiymət Proqnozu

BSU Qiymət Tarixçəsi

BSU Alış Bələdçisi

BSU / Fiat Valyuta Çevirən

BSU Spot

BSU USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Baby Shark Universe Logosu

Baby Shark Universe qiyməti(BSU)

1 BSU / USD Canlı Qiyməti:

$0,21732
$0,21732$0,21732
+0,43%1D
USD
Baby Shark Universe (BSU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:16:46 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,20773
$ 0,20773$ 0,20773
24 saat Aşağı
$ 0,23131
$ 0,23131$ 0,23131
24 saat Yüksək

$ 0,20773
$ 0,20773$ 0,20773

$ 0,23131
$ 0,23131$ 0,23131

$ 0,37631193723515616
$ 0,37631193723515616$ 0,37631193723515616

$ 0,05070113905338495
$ 0,05070113905338495$ 0,05070113905338495

+0,58%

+0,43%

-5,43%

-5,43%

Baby Shark Universe (BSU) canlı qiyməti $ 0,21732. BSU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,20773 və ən yüksək $ 0,23131 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BSU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,37631193723515616, ən aşağı qiyməti isə $ 0,05070113905338495 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BSU son bir saat ərzində +0,58%, 24 saat ərzində +0,43% və son 7 gündə isə -5,43% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Baby Shark Universe (BSU) Bazar Məlumatları

No.604

$ 36,51M
$ 36,51M$ 36,51M

$ 73,08K
$ 73,08K$ 73,08K

$ 184,72M
$ 184,72M$ 184,72M

168,00M
168,00M 168,00M

850.000.000
850.000.000 850.000.000

850.000.000
850.000.000 850.000.000

19,76%

BSC

Baby Shark Universe üzrə cari Bazar Dəyəri $ 36,51M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 73,08K təşkil edir. BSU üzrə dövriyyədə olan təklif 168,00M, ümumi təklif isə 850000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 184,72M təşkil edir.

Baby Shark Universe (BSU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Baby Shark Universe qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0009305+0,43%
30 Gün$ +0,02233+11,45%
60 Gün$ +0,10991+102,32%
90 Gün$ +0,20732+2.073,20%
Bugünkü Baby Shark Universe Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BSU $ +0,0009305 (+0,43%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Baby Shark Universe 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,02233 (+11,45%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Baby Shark Universe 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BSU $ +0,10991 (+102,32%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Baby Shark Universe 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,20732 (+2.073,20%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Baby Shark Universe (BSU) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Baby Shark Universe Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Baby Shark Universe (BSU) Nədir?

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Baby Shark Universe MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Baby Shark Universe investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BSU steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Baby Shark Universe haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Baby Shark Universe satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Baby Shark Universe Qiymət Proqnozu (USD)

Baby Shark Universe (BSU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Baby Shark Universe (BSU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Baby Shark Universe üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Baby Shark Universe qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Baby Shark Universe (BSU) Tokenomikası

Baby Shark Universe (BSU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BSU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Baby Shark Universe (BSU) necə alınır?

Necə Baby Shark Universe alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Baby Shark Universe Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BSU Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Baby Shark Universe(BSU) / VND
5.718,7758
1 Baby Shark Universe(BSU) / AUD
A$0,3303264
1 Baby Shark Universe(BSU) / GBP
0,16299
1 Baby Shark Universe(BSU) / EUR
0,1868952
1 Baby Shark Universe(BSU) / USD
$0,21732
1 Baby Shark Universe(BSU) / MYR
RM0,9105708
1 Baby Shark Universe(BSU) / TRY
9,1339596
1 Baby Shark Universe(BSU) / JPY
¥33,24996
1 Baby Shark Universe(BSU) / ARS
ARS$312,6887088
1 Baby Shark Universe(BSU) / RUB
17,3725608
1 Baby Shark Universe(BSU) / INR
19,2610716
1 Baby Shark Universe(BSU) / IDR
Rp3.562,6223808
1 Baby Shark Universe(BSU) / PHP
12,7979748
1 Baby Shark Universe(BSU) / EGP
￡E.10,2618504
1 Baby Shark Universe(BSU) / BRL
R$1,1691816
1 Baby Shark Universe(BSU) / CAD
C$0,3020748
1 Baby Shark Universe(BSU) / BDT
26,5695432
1 Baby Shark Universe(BSU) / NGN
314,4989844
1 Baby Shark Universe(BSU) / COP
$842,3236272
1 Baby Shark Universe(BSU) / ZAR
R.3,7509432
1 Baby Shark Universe(BSU) / UAH
9,1252668
1 Baby Shark Universe(BSU) / TZS
T.Sh.533,95524
1 Baby Shark Universe(BSU) / VES
Bs48,02772
1 Baby Shark Universe(BSU) / CLP
$204,71544
1 Baby Shark Universe(BSU) / PKR
Rs61,3190112
1 Baby Shark Universe(BSU) / KZT
115,28826
1 Baby Shark Universe(BSU) / THB
฿7,0172628
1 Baby Shark Universe(BSU) / TWD
NT$6,6804168
1 Baby Shark Universe(BSU) / AED
د.إ0,7975644
1 Baby Shark Universe(BSU) / CHF
Fr0,173856
1 Baby Shark Universe(BSU) / HKD
HK$1,6864032
1 Baby Shark Universe(BSU) / AMD
֏83,1987888
1 Baby Shark Universe(BSU) / MAD
.د.م2,0123832
1 Baby Shark Universe(BSU) / MXN
$4,0247664
1 Baby Shark Universe(BSU) / SAR
ريال0,81495
1 Baby Shark Universe(BSU) / ETB
Br33,41295
1 Baby Shark Universe(BSU) / KES
KSh28,0755708
1 Baby Shark Universe(BSU) / JOD
د.أ0,15407988
1 Baby Shark Universe(BSU) / PLN
0,7953912
1 Baby Shark Universe(BSU) / RON
лв0,9540348
1 Baby Shark Universe(BSU) / SEK
kr2,0493276
1 Baby Shark Universe(BSU) / BGN
лв0,3672708
1 Baby Shark Universe(BSU) / HUF
Ft72,9499776
1 Baby Shark Universe(BSU) / CZK
4,5702396
1 Baby Shark Universe(BSU) / KWD
د.ك0,06649992
1 Baby Shark Universe(BSU) / ILS
0,70629
1 Baby Shark Universe(BSU) / BOB
Bs1,5016812
1 Baby Shark Universe(BSU) / AZN
0,369444
1 Baby Shark Universe(BSU) / TJS
SM1,999344
1 Baby Shark Universe(BSU) / GEL
0,5889372
1 Baby Shark Universe(BSU) / AOA
Kz199,1933388
1 Baby Shark Universe(BSU) / BHD
.د.ب0,08171232
1 Baby Shark Universe(BSU) / BMD
$0,21732
1 Baby Shark Universe(BSU) / DKK
kr1,401714
1 Baby Shark Universe(BSU) / HNL
L5,7068232
1 Baby Shark Universe(BSU) / MUR
9,8837136
1 Baby Shark Universe(BSU) / NAD
$3,7422504
1 Baby Shark Universe(BSU) / NOK
kr2,184066
1 Baby Shark Universe(BSU) / NZD
$0,3781368
1 Baby Shark Universe(BSU) / PAB
B/.0,21732
1 Baby Shark Universe(BSU) / PGK
K0,9170904
1 Baby Shark Universe(BSU) / QAR
ر.ق0,7910448
1 Baby Shark Universe(BSU) / RSD
дин.22,0014768
1 Baby Shark Universe(BSU) / UZS
soʻm2.618,3126508
1 Baby Shark Universe(BSU) / ALL
L18,1744716
1 Baby Shark Universe(BSU) / ANG
ƒ0,3890028
1 Baby Shark Universe(BSU) / AWG
ƒ0,391176
1 Baby Shark Universe(BSU) / BBD
$0,43464
1 Baby Shark Universe(BSU) / BAM
KM0,3650976
1 Baby Shark Universe(BSU) / BIF
Fr642,83256
1 Baby Shark Universe(BSU) / BND
$0,282516
1 Baby Shark Universe(BSU) / BSD
$0,21732
1 Baby Shark Universe(BSU) / JMD
$34,7472948
1 Baby Shark Universe(BSU) / KHR
872,7701592
1 Baby Shark Universe(BSU) / KMF
Fr91,92636
1 Baby Shark Universe(BSU) / LAK
4.724,3477316
1 Baby Shark Universe(BSU) / LKR
රු66,1543812
1 Baby Shark Universe(BSU) / MDL
L3,6683616
1 Baby Shark Universe(BSU) / MGA
Ar974,528076
1 Baby Shark Universe(BSU) / MOP
P1,73856
1 Baby Shark Universe(BSU) / MVR
3,324996
1 Baby Shark Universe(BSU) / MWK
MK377,2914252
1 Baby Shark Universe(BSU) / MZN
MT13,886748
1 Baby Shark Universe(BSU) / NPR
रु30,8290152
1 Baby Shark Universe(BSU) / PYG
1.541,23344
1 Baby Shark Universe(BSU) / RWF
Fr315,33132
1 Baby Shark Universe(BSU) / SBD
$1,7885436
1 Baby Shark Universe(BSU) / SCR
3,0598656
1 Baby Shark Universe(BSU) / SRD
$8,42115
1 Baby Shark Universe(BSU) / SVC
$1,90155
1 Baby Shark Universe(BSU) / SZL
L3,7422504
1 Baby Shark Universe(BSU) / TMT
m0,76062
1 Baby Shark Universe(BSU) / TND
د.ت0,63848616
1 Baby Shark Universe(BSU) / TTD
$1,4712564
1 Baby Shark Universe(BSU) / UGX
Sh757,14288
1 Baby Shark Universe(BSU) / XAF
Fr123,00312
1 Baby Shark Universe(BSU) / XCD
$0,586764
1 Baby Shark Universe(BSU) / XOF
Fr123,00312
1 Baby Shark Universe(BSU) / XPF
Fr22,38396
1 Baby Shark Universe(BSU) / BWP
P2,912088
1 Baby Shark Universe(BSU) / BZD
$0,4368132
1 Baby Shark Universe(BSU) / CVE
$20,6714784
1 Baby Shark Universe(BSU) / DJF
Fr38,46564
1 Baby Shark Universe(BSU) / DOP
$13,9454244
1 Baby Shark Universe(BSU) / DZD
د.ج28,240734
1 Baby Shark Universe(BSU) / FJD
$0,4911432
1 Baby Shark Universe(BSU) / GNF
Fr1.889,5974
1 Baby Shark Universe(BSU) / GTQ
Q1,6646712
1 Baby Shark Universe(BSU) / GYD
$45,4915956
1 Baby Shark Universe(BSU) / ISK
kr27,165

Baby Shark Universe Mənbəyi

Baby Shark Universe haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Baby Shark Universe Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Baby Shark Universe Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Baby Shark Universe (BSU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BSU qiyməti 0,21732 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BSU / USD cari qiyməti nədir?
BSU / USD cari qiyməti $ 0,21732 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Baby Shark Universe üçün bazar dəyəri nədir?
BSU üçün bazar dəyəri $ 36,51M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BSU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BSU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 168,00M USD təşkil edir.
BSU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BSU ATH qiyməti olan 0,37631193723515616 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BSU qiyməti (ATL) nədir?
BSU ATL qiyməti olan 0,05070113905338495 USD dəyərinə endi.
BSU ticarət həcmi nədir?
BSU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 73,08K USD.
BSU bu il daha da yüksələcək?
BSU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BSU qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:16:46 (UTC+8)

Baby Shark Universe (BSU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

BSU / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BSU
BSU
USD
USD

1 BSU = 0,21732 USD

BSU Ticarəti Edin

BSU/USDT
$0,21732
$0,21732$0,21732
+0,45%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.911,68
$109.911,68$109.911,68

+2,04%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.856,95
$3.856,95$3.856,95

+2,20%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02900
$0,02900$0,02900

+15,76%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,66
$186,66$186,66

+0,85%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.856,95
$3.856,95$3.856,95

+2,20%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.911,68
$109.911,68$109.911,68

+2,04%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,66
$186,66$186,66

+0,85%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4757
$2,4757$2,4757

+0,89%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18569
$0,18569$0,18569

+2,77%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01270
$0,01270$0,01270

+27,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002931
$0,0002931$0,0002931

+368,96%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020624
$0,0020624$0,0020624

+2.191,55%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020624
$0,0020624$0,0020624

+2.191,55%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0472
$0,0472$0,0472

+1.375,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030901
$0,0000000000000000000000030901$0,0000000000000000000000030901

+518,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31296
$0,31296$0,31296

+152,20%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%