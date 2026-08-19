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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Block Street üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Block Street üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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BSB Qiymət Məlumatları

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Bugünkü Block Street (BSB) texniki analizi

Bugünkü Block Street (BSB) texniki analizi

Block Street analizi səhifəsi BSB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Block Street analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Block Street (BSB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,12062---10,30%-10,02%-87,64%
Block Street qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Block Street texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Block Street anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 19
Neytral 3
Alış 4
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 3Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,12107
0,12101
R2
0,12101
0,12095
R1
0,1209
0,12091
PP
0,12084
0,12084
S1
0,12073
0,12078
S2
0,12067
0,12074
S3
0,12056
0,12067

Block Street bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,44M
$2,50 M
$2,95 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$1,18 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,19 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$2,10 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,08 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Block Street kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBSBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,12
2026-08-18-$0,05 M0,12
2026-08-17$0,01 M0,12
2026-08-16$0,11 M0,13
2026-08-15-$0,04 M0,12

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Block Street haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Block Street (BSB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Block Street qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BSB/USDT
$0,12062
$0,12062$0,12062
-0,51%
10.29M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BSB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BSB
BSB
USD
USD

1 BSB = 0,12062 USD

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