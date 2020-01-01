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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Broccoli üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Broccoli üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BROCCOLIF3B Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BROCCOLIF3B Qiymət Məlumatları

BROCCOLIF3B nədir

BROCCOLIF3B Rəsmi Veb-saytı

BROCCOLIF3B Tokenomikası

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BROCCOLIF3B Alış Bələdçisi

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Bugünkü Broccoli (BROCCOLIF3B) texniki analizi

Bugünkü Broccoli (BROCCOLIF3B) texniki analizi

Broccoli analizi səhifəsi BROCCOLIF3B gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Broccoli analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Broccoli (BROCCOLIF3B) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,006341---6,49%+8,44%+11,22%
Broccoli qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Broccoli texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Broccoli anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 5
Alış 13
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 5Neytral 3Alış 6
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,006365
0,006363
R2
0,006363
0,006361
R1
0,00636
0,006359
PP
0,006358
0,006358
S1
0,006356
0,006356
S2
0,006353
0,006354
S3
0,006351
0,006353

Broccoli bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-4,49M
$6,26 M
$10,75 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Broccoli kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBROCCOLIF3BUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Broccoli haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Broccoli (BROCCOLIF3B) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Broccoli qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BROCCOLIF3B/USDT
$0,006341
$0,006341$0,006341
-2,35%
10.79M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BROCCOLIF3B / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BROCCOLIF3B
BROCCOLIF3B
USD
USD

1 BROCCOLIF3B = 0,006341 USD

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