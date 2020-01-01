CZ S DOG (BROCCOLI) Tokenomikası
CZ S DOG (BROCCOLI) Məlumatları
Official CZ's dog
CZ S DOG (BROCCOLI) Tokenomikası və Qiymət Analizi
CZ S DOG (BROCCOLI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
CZ S DOG (BROCCOLI) Tokenin Dərin Analizi
BROCCOLI tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Broccoli 714 is a memecoin that emerged in early 2025 following Binance founder Changpeng "CZ" Zhao's public reveal of his dog's name, "Broccoli." The token quickly gained traction on BNB Chain and other blockchains, with significant trading activity and social media attention. However, Broccoli 714, like many memecoins, exhibits highly speculative and community-driven tokenomics, with little to no formal documentation or standardized economic design. Below is a comprehensive analysis based on available data:
Issuance Mechanism
- Decentralized, Permissionless Launch: Broccoli 714 was created in a frenzy of memecoin launches, primarily on platforms like Four.Meme (BNB Chain) and Pump.fun (Solana). The tokens were deployed by anonymous or pseudonymous developers, often using automated smart contracts.
- No Official Supply Cap or Emission Schedule: There is no evidence of a fixed maximum supply, structured emission, or inflation schedule. The supply and contract parameters are determined by the deploying party at launch, with no central authority or ongoing minting.
Allocation Mechanism
- Creator/Insider Allocation: Early reports indicate that some Broccoli-themed tokens saw their creators or "snipers" use smart contracts to acquire large portions of the supply at launch. For example, one wallet acquired over 110 million tokens and sold them for millions in profit within minutes.
- Open Market Distribution: The majority of tokens were distributed via open trading on decentralized exchanges (DEXs) immediately after launch. There were no public sales, airdrops, or structured vesting for the broader community.
- No Documented Team, Treasury, or Ecosystem Allocations: Unlike more formal projects, there is no evidence of pre-allocated reserves for development, marketing, or ecosystem growth.
Usage and Incentive Mechanism
- Purely Speculative Asset: Broccoli 714, like most memecoins, has no intrinsic utility, governance function, or protocol-based rewards. Its primary use is for speculative trading and social signaling within the crypto community.
- No Staking, Yield, or Fee Distribution: There are no mechanisms for holders to earn passive income, participate in governance, or receive protocol fees.
- Community-Driven Value: The token's value is driven by social media hype, viral trends, and speculative trading rather than fundamental utility or incentives.
Locking Mechanism
- No Formal Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting schedules, or contractual restrictions on transfers. All tokens are typically liquid and tradeable from the moment of launch.
- Potential for Insider Advantage: The lack of locking mechanisms allows early buyers or contract deployers to sell large amounts immediately, often leading to rapid price volatility and "pump-and-dump" dynamics.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and tradeable at launch. There are no scheduled unlocks or delayed releases.
- No Transparency on Insider Holdings: Due to the anonymous nature of deployment, it is difficult to track or verify if any portion of the supply is informally "locked" by insiders.
Summary Table
|Aspect
|Broccoli 714 Details
|Issuance Mechanism
|Decentralized, permissionless launch; no official supply cap or emission schedule
|Allocation Mechanism
|Creator/insider allocation at launch; open market trading; no structured allocations
|Usage/Incentive
|Purely speculative; no utility, staking, or rewards
|Locking Mechanism
|None; all tokens liquid at launch; no vesting or contractual locks
|Unlocking Time
|Immediate; no scheduled unlocks or vesting
Context and Implications
- Extreme Volatility: Broccoli 714 and similar memecoins are subject to rapid price swings, with early insiders often profiting at the expense of later buyers.
- Lack of Transparency: The absence of formal documentation, audits, or governance increases risk for participants.
- Community Hype: The token's value is almost entirely driven by social media trends and viral events, not by underlying utility or economic fundamentals.
- No Official Endorsement: CZ and Binance have explicitly stated there is no "official" Broccoli token, and the proliferation of such tokens is a community phenomenon.
Conclusion
Broccoli 714 exemplifies the speculative, community-driven nature of memecoins in 2025. Its token economics are characterized by a lack of formal structure, immediate liquidity, and high risk, with value driven by social media and market sentiment rather than utility or incentives. Prospective participants should exercise extreme caution and understand the risks inherent in such assets.
CZ S DOG (BROCCOLI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
CZ S DOG (BROCCOLI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BROCCOLI token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BROCCOLI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
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İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
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Miqdar
1 BROCCOLI = 0,03012 USD