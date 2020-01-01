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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CZ S DOG üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, CZ S DOG üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü CZ S DOG (BROCCOLI) texniki analizi

Bugünkü CZ S DOG (BROCCOLI) texniki analizi

CZ S DOG analizi səhifəsi BROCCOLI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda CZ S DOG analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

CZ S DOG (BROCCOLI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01553---9,50%+28,13%+0,84%
CZ S DOG qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

CZ S DOG texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış CZ S DOG anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 4
Alış 5
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 1Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 3Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01551
0,01551
R2
0,01551
0,0155
R1
0,0155
0,0155
PP
0,0155
0,0155
S1
0,01549
0,01549
S2
0,01549
0,01549
S3
0,01548
0,01549

CZ S DOG bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,67M
$4,86 M
$5,53 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,03 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,12 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CZ S DOG kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBROCCOLIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

CZ S DOG haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də CZ S DOG (BROCCOLI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı CZ S DOG qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BROCCOLI/USDT
$0,01553
$0,01553$0,01553
-0,44%
3.96M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BROCCOLI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BROCCOLI
BROCCOLI
USD
USD

1 BROCCOLI = 0,01553 USD

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