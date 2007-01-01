Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BRL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BRL üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BRL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BRL Qiymət Məlumatları

BRL nədir

BRL Tokenomikası

BRL Qiymət Proqnozu

BRL Qiymət Tarixçəsi

BRL Alış Bələdçisi

BRL / Fiat Valyuta Çevirən

BRL Spot

BRL USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü BRL (BRL) texniki analizi

Bugünkü BRL (BRL) texniki analizi

BRL analizi səhifəsi BRL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BRL analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BRL (BRL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1907---1,30%-0,63%-4,46%
BRL qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BRL texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış BRL anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 1
Neytral 22
Alış 3
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 0Neytral 14Alış 0
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 1Neytral 8Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1909
0,1909
R2
0,1909
0,1908
R1
0,1908
0,1908
PP
0,1908
0,1908
S1
0,1907
0,1907
S2
0,1907
0,1907
S3
0,1906
0,1907

BRL bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,31M
$4,12 M
$4,43 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,10 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,11 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BRL kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBRLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BRL haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BRL (BRL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BRL qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BRL/USDT
$0,1907
$0,1907$0,1907
-0,36%
991.24K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BRL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BRL
BRL
USD
USD

1 BRL = 0,1907 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.