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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Coinbase Man üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Coinbase Man üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Coinbase Man (BRIAN) texniki analizi

Bugünkü Coinbase Man (BRIAN) texniki analizi

Coinbase Man analizi səhifəsi BRIAN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Coinbase Man analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Coinbase Man (BRIAN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,000296--+32,20%-82,07%-94,08%
Coinbase Man qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Coinbase Man texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Coinbase Man anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 4
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 0Alış 9
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 4Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0003009
0,0003007
R2
0,0003007
0,0003004
R1
0,0003003
0,0003003
PP
0,0003001
0,0003001
S1
0,0002997
0,0002998
S2
0,0002995
0,0002997
S3
0,0002991
0,0002995

Coinbase Man bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,01M
$0,03 M
$0,04 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,15 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,15 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,28 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,28 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Coinbase Man kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBRIANUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Coinbase Man haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Coinbase Man (BRIAN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Coinbase Man qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BRIAN/USD1
$0,000295
$0,000295$0,000295
-2,73%
162.92M (USDT)
BRIAN/USDT
$0,0002964
$0,0002964$0,0002964
-2,17%
203.47M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BRIAN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BRIAN
BRIAN
USD
USD

1 BRIAN = 0,000296 USD

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