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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Brevis üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Brevis üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BREV Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BREV Qiymət Məlumatları

BREV nədir

BREV Rəsmi Veb-saytı

BREV Tokenomikası

BREV Qiymət Proqnozu

BREV Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü Brevis (BREV) texniki analizi

Bugünkü Brevis (BREV) texniki analizi

Brevis analizi səhifəsi BREV gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Brevis analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Brevis (BREV) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,06408---9,53%-12,98%-44,76%
Brevis qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Brevis texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Brevis anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Alış
Satış 8
Neytral 0
Alış 18
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 0Alış 14
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 0Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,06413
0,06413
R2
0,06413
0,06412
R1
0,06412
0,06412
PP
0,06412
0,06412
S1
0,06411
0,06411
S2
0,06411
0,06411
S3
0,0641
0,06411

Brevis bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,92M
$5,72 M
$6,64 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,08 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,17 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,16 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Brevis kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBREVUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,01 M0,06
2026-08-18-$0,02 M0,06
2026-08-17-$0,01 M0,07
2026-08-16$0,00 M0,07
2026-08-15-$0,03 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Brevis haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Brevis (BREV) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Brevis qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BREV/USDT
$0,06412
$0,06412$0,06412
+0,03%
889.53K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BREV / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BREV
BREV
USD
USD

1 BREV = 0,06408 USD

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