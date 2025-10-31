Bugünkü canlı Boom qiyməti 0.026265 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOOM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOOM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Boom qiyməti 0.026265 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOOM / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOOM qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Boom Logosu

Boom qiyməti(BOOM)

1 BOOM / USD Canlı Qiyməti:

$0,02627
$0,02627$0,02627
+0,61%1D
USD
Boom (BOOM) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:15:50 (UTC+8)

Boom (BOOM) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,025293
$ 0,025293$ 0,025293
24 saat Aşağı
$ 0,02814
$ 0,02814$ 0,02814
24 saat Yüksək

$ 0,025293
$ 0,025293$ 0,025293

$ 0,02814
$ 0,02814$ 0,02814

$ 0,10212728909564246
$ 0,10212728909564246$ 0,10212728909564246

$ 0,006827737632749464
$ 0,006827737632749464$ 0,006827737632749464

+0,22%

+0,61%

+49,40%

+49,40%

Boom (BOOM) canlı qiyməti $ 0,026265. BOOM son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,025293 və ən yüksək $ 0,02814 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BOOM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,10212728909564246, ən aşağı qiyməti isə $ 0,006827737632749464 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BOOM son bir saat ərzində +0,22%, 24 saat ərzində +0,61% və son 7 gündə isə +49,40% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Boom (BOOM) Bazar Məlumatları

No.1324

$ 6,45M
$ 6,45M$ 6,45M

$ 792,38K
$ 792,38K$ 792,38K

$ 26,27M
$ 26,27M$ 26,27M

245,72M
245,72M 245,72M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

999.991.074,861864
999.991.074,861864 999.991.074,861864

24,57%

BSC

Boom üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,45M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 792,38K təşkil edir. BOOM üzrə dövriyyədə olan təklif 245,72M, ümumi təklif isə 999991074.861864 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 26,27M təşkil edir.

Boom (BOOM) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Boom qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00015928+0,61%
30 Gün$ +0,018437+235,52%
60 Gün$ +0,011105+73,25%
90 Gün$ +0,014065+115,28%
Bugünkü Boom Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BOOM $ +0,00015928 (+0,61%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Boom 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,018437 (+235,52%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Boom 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BOOM $ +0,011105 (+73,25%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Boom 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,014065 (+115,28%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Boom (BOOM) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Boom Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Boom (BOOM) Nədir?

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Boom investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BOOM steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Boom haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Boom satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Boom Qiymət Proqnozu (USD)

Boom (BOOM) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Boom (BOOM) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Boom üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Boom qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Boom (BOOM) Tokenomikası

Boom (BOOM) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BOOM tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Boom (BOOM) necə alınır?

Necə Boom alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Boom Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BOOM Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Boom(BOOM) / VND
691,163475
1 Boom(BOOM) / AUD
A$0,0399228
1 Boom(BOOM) / GBP
0,01969875
1 Boom(BOOM) / EUR
0,0225879
1 Boom(BOOM) / USD
$0,026265
1 Boom(BOOM) / MYR
RM0,11005035
1 Boom(BOOM) / TRY
1,10391795
1 Boom(BOOM) / JPY
¥4,018545
1 Boom(BOOM) / ARS
ARS$37,7911326
1 Boom(BOOM) / RUB
2,0996241
1 Boom(BOOM) / INR
2,32786695
1 Boom(BOOM) / IDR
Rp430,5737016
1 Boom(BOOM) / PHP
1,54674585
1 Boom(BOOM) / EGP
￡E.1,2402333
1 Boom(BOOM) / BRL
R$0,1413057
1 Boom(BOOM) / CAD
C$0,03650835
1 Boom(BOOM) / BDT
3,2111589
1 Boom(BOOM) / NGN
38,00992005
1 Boom(BOOM) / COP
$101,8020894
1 Boom(BOOM) / ZAR
R.0,4533339
1 Boom(BOOM) / UAH
1,10286735
1 Boom(BOOM) / TZS
T.Sh.64,533105
1 Boom(BOOM) / VES
Bs5,804565
1 Boom(BOOM) / CLP
$24,74163
1 Boom(BOOM) / PKR
Rs7,4109324
1 Boom(BOOM) / KZT
13,9335825
1 Boom(BOOM) / THB
฿0,84809685
1 Boom(BOOM) / TWD
NT$0,8073861
1 Boom(BOOM) / AED
د.إ0,09639255
1 Boom(BOOM) / CHF
Fr0,021012
1 Boom(BOOM) / HKD
HK$0,2038164
1 Boom(BOOM) / AMD
֏10,0552926
1 Boom(BOOM) / MAD
.د.م0,2432139
1 Boom(BOOM) / MXN
$0,4864278
1 Boom(BOOM) / SAR
ريال0,09849375
1 Boom(BOOM) / ETB
Br4,03824375
1 Boom(BOOM) / KES
KSh3,39317535
1 Boom(BOOM) / JOD
د.أ0,018621885
1 Boom(BOOM) / PLN
0,0961299
1 Boom(BOOM) / RON
лв0,11530335
1 Boom(BOOM) / SEK
kr0,24767895
1 Boom(BOOM) / BGN
лв0,04438785
1 Boom(BOOM) / HUF
Ft8,8166352
1 Boom(BOOM) / CZK
0,55235295
1 Boom(BOOM) / KWD
د.ك0,00803709
1 Boom(BOOM) / ILS
0,08536125
1 Boom(BOOM) / BOB
Bs0,18149115
1 Boom(BOOM) / AZN
0,0446505
1 Boom(BOOM) / TJS
SM0,241638
1 Boom(BOOM) / GEL
0,07117815
1 Boom(BOOM) / AOA
Kz24,07423635
1 Boom(BOOM) / BHD
.د.ب0,00987564
1 Boom(BOOM) / BMD
$0,026265
1 Boom(BOOM) / DKK
kr0,16940925
1 Boom(BOOM) / HNL
L0,6897189
1 Boom(BOOM) / MUR
1,1945322
1 Boom(BOOM) / NAD
$0,4522833
1 Boom(BOOM) / NOK
kr0,26396325
1 Boom(BOOM) / NZD
$0,0457011
1 Boom(BOOM) / PAB
B/.0,026265
1 Boom(BOOM) / PGK
K0,1108383
1 Boom(BOOM) / QAR
ر.ق0,0956046
1 Boom(BOOM) / RSD
дин.2,6590686
1 Boom(BOOM) / UZS
soʻm316,44571035
1 Boom(BOOM) / ALL
L2,19654195
1 Boom(BOOM) / ANG
ƒ0,04701435
1 Boom(BOOM) / AWG
ƒ0,047277
1 Boom(BOOM) / BBD
$0,05253
1 Boom(BOOM) / BAM
KM0,0441252
1 Boom(BOOM) / BIF
Fr77,69187
1 Boom(BOOM) / BND
$0,0341445
1 Boom(BOOM) / BSD
$0,026265
1 Boom(BOOM) / JMD
$4,19951085
1 Boom(BOOM) / KHR
105,4818159
1 Boom(BOOM) / KMF
Fr11,110095
1 Boom(BOOM) / LAK
570,97824945
1 Boom(BOOM) / LKR
රු7,99532865
1 Boom(BOOM) / MDL
L0,4433532
1 Boom(BOOM) / MGA
Ar117,7801395
1 Boom(BOOM) / MOP
P0,21012
1 Boom(BOOM) / MVR
0,4018545
1 Boom(BOOM) / MWK
MK45,59892915
1 Boom(BOOM) / MZN
MT1,6783335
1 Boom(BOOM) / NPR
रु3,7259529
1 Boom(BOOM) / PYG
186,27138
1 Boom(BOOM) / RWF
Fr38,110515
1 Boom(BOOM) / SBD
$0,21616095
1 Boom(BOOM) / SCR
0,3698112
1 Boom(BOOM) / SRD
$1,01776875
1 Boom(BOOM) / SVC
$0,22981875
1 Boom(BOOM) / SZL
L0,4522833
1 Boom(BOOM) / TMT
m0,0919275
1 Boom(BOOM) / TND
د.ت0,07716657
1 Boom(BOOM) / TTD
$0,17781405
1 Boom(BOOM) / UGX
Sh91,50726
1 Boom(BOOM) / XAF
Fr14,86599
1 Boom(BOOM) / XCD
$0,0709155
1 Boom(BOOM) / XOF
Fr14,86599
1 Boom(BOOM) / XPF
Fr2,705295
1 Boom(BOOM) / BWP
P0,351951
1 Boom(BOOM) / BZD
$0,05279265
1 Boom(BOOM) / CVE
$2,4983268
1 Boom(BOOM) / DJF
Fr4,648905
1 Boom(BOOM) / DOP
$1,68542505
1 Boom(BOOM) / DZD
د.ج3,41313675
1 Boom(BOOM) / FJD
$0,0593589
1 Boom(BOOM) / GNF
Fr228,374175
1 Boom(BOOM) / GTQ
Q0,2011899
1 Boom(BOOM) / GYD
$5,49805245
1 Boom(BOOM) / ISK
kr3,283125

Boom Mənbəyi

Boom haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Boom Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Boom Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Boom (BOOM) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BOOM qiyməti 0,026265 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BOOM / USD cari qiyməti nədir?
BOOM / USD cari qiyməti $ 0,026265 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Boom üçün bazar dəyəri nədir?
BOOM üçün bazar dəyəri $ 6,45M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BOOM aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BOOM aktivinin dövriyyədə olan təklifi 245,72M USD təşkil edir.
BOOM üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BOOM ATH qiyməti olan 0,10212728909564246 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BOOM qiyməti (ATL) nədir?
BOOM ATL qiyməti olan 0,006827737632749464 USD dəyərinə endi.
BOOM ticarət həcmi nədir?
BOOM üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 792,38K USD.
BOOM bu il daha da yüksələcək?
BOOM bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BOOM qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:15:50 (UTC+8)

Boom (BOOM) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

BOOM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BOOM
BOOM
USD
USD

1 BOOM = 0,026265 USD

BOOM Ticarəti Edin

BOOM/USDC
$0,026309
$0,026309$0,026309
+0,82%
BOOM/USDT
$0,02627
$0,02627$0,02627
+0,61%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

