BOMO on Base (BOMO) Tokenomikası

BOMO on Base (BOMO) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 05:10:57 (UTC+8)
USD

BOMO on Base (BOMO) Tokenomikası və Qiymət Analizi

BOMO on Base (BOMO) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 138,49K
$ 138,49K
Ümumi Təchizat:
$ 500,00M
$ 500,00M
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 381,00M
$ 381,00M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 181,75K
$ 181,75K
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,02592
$ 0,02592
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,000006003498518756
$ 0,000006003498518756
Cari Qiymət:
$ 0,0003635
$ 0,0003635

BOMO on Base (BOMO) Məlumatları

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

Rəsmi Veb-sayt:
https://bomobase.fyi/
Block Explorer
https://basescan.org/address/0x0215ed0fe07951b2cd68e1b39ffbd0a841fe3c6e

BOMO on Base (BOMO) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

BOMO on Base (BOMO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BOMO token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

BOMO tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq BOMO tokenomikasını başa düşdünüzsə, BOMO tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

BOMO Necə Alınır?

BOMO on Base (BOMO) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla BOMO almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.

BOMO on Base (BOMO) Qiymət Tarixçəsi

BOMO qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

BOMO Qiymət Proqnozu

BOMO kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BOMO qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

İstifadəçi MüqaviləsiniMəxfilik Siyasətini oxuyun və anlayın