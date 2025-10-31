Bugünkü canlı BOMO on Base qiyməti 0.0005128 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOMO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOMO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BOMO on Base qiyməti 0.0005128 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOMO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOMO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BOMO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BOMO Qiymət Məlumatları

BOMO Rəsmi Veb-saytı

BOMO Tokenomikası

BOMO Qiymət Proqnozu

BOMO Qiymət Tarixçəsi

BOMO Alış Bələdçisi

BOMO / Fiat Valyuta Çevirən

BOMO Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

BOMO on Base Logosu

BOMO on Base qiyməti(BOMO)

1 BOMO / USD Canlı Qiyməti:

$0,0005128
$0,0005128$0,0005128
-3,95%1D
USD
BOMO on Base (BOMO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:15:43 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0005128
$ 0,0005128$ 0,0005128
24 saat Aşağı
$ 0,000723
$ 0,000723$ 0,000723
24 saat Yüksək

$ 0,0005128
$ 0,0005128$ 0,0005128

$ 0,000723
$ 0,000723$ 0,000723

$ 0,022125194895044928
$ 0,022125194895044928$ 0,022125194895044928

$ 0,000006003498518756
$ 0,000006003498518756$ 0,000006003498518756

0,00%

-3,95%

-49,63%

-49,63%

BOMO on Base (BOMO) canlı qiyməti $ 0,0005128. BOMO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0005128 və ən yüksək $ 0,000723 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BOMO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,022125194895044928, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000006003498518756 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BOMO son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -3,95% və son 7 gündə isə -49,63% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BOMO on Base (BOMO) Bazar Məlumatları

No.2891

$ 195,38K
$ 195,38K$ 195,38K

$ 1,66K
$ 1,66K$ 1,66K

$ 256,40K
$ 256,40K$ 256,40K

381,00M
381,00M 381,00M

500.000.000
500.000.000 500.000.000

500.000.000
500.000.000 500.000.000

76,20%

BASE

BOMO on Base üzrə cari Bazar Dəyəri $ 195,38K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,66K təşkil edir. BOMO üzrə dövriyyədə olan təklif 381,00M, ümumi təklif isə 500000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 256,40K təşkil edir.

BOMO on Base (BOMO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün BOMO on Base qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000021089-3,95%
30 Gün$ -0,0067782-92,97%
60 Gün$ -0,0165072-96,99%
90 Gün$ -0,0044812-89,74%
Bugünkü BOMO on Base Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BOMO $ -0,000021089 (-3,95%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

BOMO on Base 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0067782 (-92,97%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

BOMO on Base 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BOMO $ -0,0165072 (-96,99%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

BOMO on Base 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0044812 (-89,74%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

BOMO on Base (BOMO) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi BOMO on Base Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

BOMO on Base (BOMO) Nədir?

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC BOMO on Base investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BOMO steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə BOMO on Base haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız BOMO on Base satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

BOMO on Base Qiymət Proqnozu (USD)

BOMO on Base (BOMO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BOMO on Base (BOMO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BOMO on Base üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BOMO on Base qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BOMO on Base (BOMO) Tokenomikası

BOMO on Base (BOMO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BOMO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

BOMO on Base (BOMO) necə alınır?

Necə BOMO on Base alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım BOMO on Base Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BOMO Aktivindən Yerli Valyutalara

1 BOMO on Base(BOMO) / VND
13,494332
1 BOMO on Base(BOMO) / AUD
A$0,000779456
1 BOMO on Base(BOMO) / GBP
0,0003846
1 BOMO on Base(BOMO) / EUR
0,000441008
1 BOMO on Base(BOMO) / USD
$0,0005128
1 BOMO on Base(BOMO) / MYR
RM0,002148632
1 BOMO on Base(BOMO) / TRY
0,021552984
1 BOMO on Base(BOMO) / JPY
¥0,0784584
1 BOMO on Base(BOMO) / ARS
ARS$0,737837152
1 BOMO on Base(BOMO) / RUB
0,040993232
1 BOMO on Base(BOMO) / INR
0,045449464
1 BOMO on Base(BOMO) / IDR
Rp8,406556032
1 BOMO on Base(BOMO) / PHP
0,030198792
1 BOMO on Base(BOMO) / EGP
￡E.0,024214416
1 BOMO on Base(BOMO) / BRL
R$0,002758864
1 BOMO on Base(BOMO) / CAD
C$0,000712792
1 BOMO on Base(BOMO) / BDT
0,062694928
1 BOMO on Base(BOMO) / NGN
0,742108776
1 BOMO on Base(BOMO) / COP
$1,987592288
1 BOMO on Base(BOMO) / ZAR
R.0,008850928
1 BOMO on Base(BOMO) / UAH
0,021532472
1 BOMO on Base(BOMO) / TZS
T.Sh.1,2599496
1 BOMO on Base(BOMO) / VES
Bs0,1133288
1 BOMO on Base(BOMO) / CLP
$0,4830576
1 BOMO on Base(BOMO) / PKR
Rs0,144691648
1 BOMO on Base(BOMO) / KZT
0,2720404
1 BOMO on Base(BOMO) / THB
฿0,016558312
1 BOMO on Base(BOMO) / TWD
NT$0,015763472
1 BOMO on Base(BOMO) / AED
د.إ0,001881976
1 BOMO on Base(BOMO) / CHF
Fr0,00041024
1 BOMO on Base(BOMO) / HKD
HK$0,003979328
1 BOMO on Base(BOMO) / AMD
֏0,196320352
1 BOMO on Base(BOMO) / MAD
.د.م0,004748528
1 BOMO on Base(BOMO) / MXN
$0,009497056
1 BOMO on Base(BOMO) / SAR
ريال0,001923
1 BOMO on Base(BOMO) / ETB
Br0,078843
1 BOMO on Base(BOMO) / KES
KSh0,066248632
1 BOMO on Base(BOMO) / JOD
د.أ0,0003635752
1 BOMO on Base(BOMO) / PLN
0,001876848
1 BOMO on Base(BOMO) / RON
лв0,002251192
1 BOMO on Base(BOMO) / SEK
kr0,004835704
1 BOMO on Base(BOMO) / BGN
лв0,000866632
1 BOMO on Base(BOMO) / HUF
Ft0,172136704
1 BOMO on Base(BOMO) / CZK
0,010784184
1 BOMO on Base(BOMO) / KWD
د.ك0,0001569168
1 BOMO on Base(BOMO) / ILS
0,0016666
1 BOMO on Base(BOMO) / BOB
Bs0,003543448
1 BOMO on Base(BOMO) / AZN
0,00087176
1 BOMO on Base(BOMO) / TJS
SM0,00471776
1 BOMO on Base(BOMO) / GEL
0,001389688
1 BOMO on Base(BOMO) / AOA
Kz0,470027352
1 BOMO on Base(BOMO) / BHD
.د.ب0,0001928128
1 BOMO on Base(BOMO) / BMD
$0,0005128
1 BOMO on Base(BOMO) / DKK
kr0,00330756
1 BOMO on Base(BOMO) / HNL
L0,013466128
1 BOMO on Base(BOMO) / MUR
0,023322144
1 BOMO on Base(BOMO) / NAD
$0,008830416
1 BOMO on Base(BOMO) / NOK
kr0,00515364
1 BOMO on Base(BOMO) / NZD
$0,000892272
1 BOMO on Base(BOMO) / PAB
B/.0,0005128
1 BOMO on Base(BOMO) / PGK
K0,002164016
1 BOMO on Base(BOMO) / QAR
ر.ق0,001866592
1 BOMO on Base(BOMO) / RSD
дин.0,051915872
1 BOMO on Base(BOMO) / UZS
soʻm6,178311832
1 BOMO on Base(BOMO) / ALL
L0,042885464
1 BOMO on Base(BOMO) / ANG
ƒ0,000917912
1 BOMO on Base(BOMO) / AWG
ƒ0,00092304
1 BOMO on Base(BOMO) / BBD
$0,0010256
1 BOMO on Base(BOMO) / BAM
KM0,000861504
1 BOMO on Base(BOMO) / BIF
Fr1,5168624
1 BOMO on Base(BOMO) / BND
$0,00066664
1 BOMO on Base(BOMO) / BSD
$0,0005128
1 BOMO on Base(BOMO) / JMD
$0,081991592
1 BOMO on Base(BOMO) / KHR
2,059435568
1 BOMO on Base(BOMO) / KMF
Fr0,2169144
1 BOMO on Base(BOMO) / LAK
11,147825864
1 BOMO on Base(BOMO) / LKR
රු0,156101448
1 BOMO on Base(BOMO) / MDL
L0,008656064
1 BOMO on Base(BOMO) / MGA
Ar2,29954904
1 BOMO on Base(BOMO) / MOP
P0,0041024
1 BOMO on Base(BOMO) / MVR
0,00784584
1 BOMO on Base(BOMO) / MWK
MK0,890277208
1 BOMO on Base(BOMO) / MZN
MT0,03276792
1 BOMO on Base(BOMO) / NPR
रु0,072745808
1 BOMO on Base(BOMO) / PYG
3,6367776
1 BOMO on Base(BOMO) / RWF
Fr0,7440728
1 BOMO on Base(BOMO) / SBD
$0,004220344
1 BOMO on Base(BOMO) / SCR
0,007220224
1 BOMO on Base(BOMO) / SRD
$0,019871
1 BOMO on Base(BOMO) / SVC
$0,004487
1 BOMO on Base(BOMO) / SZL
L0,008830416
1 BOMO on Base(BOMO) / TMT
m0,0017948
1 BOMO on Base(BOMO) / TND
د.ت0,0015066064
1 BOMO on Base(BOMO) / TTD
$0,003471656
1 BOMO on Base(BOMO) / UGX
Sh1,7865952
1 BOMO on Base(BOMO) / XAF
Fr0,2902448
1 BOMO on Base(BOMO) / XCD
$0,00138456
1 BOMO on Base(BOMO) / XOF
Fr0,2902448
1 BOMO on Base(BOMO) / XPF
Fr0,0528184
1 BOMO on Base(BOMO) / BWP
P0,00687152
1 BOMO on Base(BOMO) / BZD
$0,001030728
1 BOMO on Base(BOMO) / CVE
$0,048777536
1 BOMO on Base(BOMO) / DJF
Fr0,0907656
1 BOMO on Base(BOMO) / DOP
$0,032906376
1 BOMO on Base(BOMO) / DZD
د.ج0,06663836
1 BOMO on Base(BOMO) / FJD
$0,001158928
1 BOMO on Base(BOMO) / GNF
Fr4,458796
1 BOMO on Base(BOMO) / GTQ
Q0,003928048
1 BOMO on Base(BOMO) / GYD
$0,107344424
1 BOMO on Base(BOMO) / ISK
kr0,0641

BOMO on Base Mənbəyi

BOMO on Base haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi BOMO on Base Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: BOMO on Base Haqqında Digər Suallar

Bugünkü BOMO on Base (BOMO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BOMO qiyməti 0,0005128 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BOMO / USD cari qiyməti nədir?
BOMO / USD cari qiyməti $ 0,0005128 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BOMO on Base üçün bazar dəyəri nədir?
BOMO üçün bazar dəyəri $ 195,38K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BOMO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BOMO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 381,00M USD təşkil edir.
BOMO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BOMO ATH qiyməti olan 0,022125194895044928 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BOMO qiyməti (ATL) nədir?
BOMO ATL qiyməti olan 0,000006003498518756 USD dəyərinə endi.
BOMO ticarət həcmi nədir?
BOMO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 1,66K USD.
BOMO bu il daha da yüksələcək?
BOMO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BOMO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:15:43 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

BOMO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BOMO
BOMO
USD
USD

1 BOMO = 0,0005128 USD

BOMO Ticarəti Edin

BOMO/USDT
$0,0005128
$0,0005128$0,0005128
-3,95%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.807,52
$109.807,52$109.807,52

+1,95%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,58
$3.855,58$3.855,58

+2,16%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02856
$0,02856$0,02856

+14,01%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,54
$186,54$186,54

+0,78%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.855,58
$3.855,58$3.855,58

+2,16%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.807,52
$109.807,52$109.807,52

+1,95%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,54
$186,54$186,54

+0,78%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4757
$2,4757$2,4757

+0,89%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18576
$0,18576$0,18576

+2,81%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01270
$0,01270$0,01270

+27,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002928
$0,0002928$0,0002928

+368,48%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020581
$0,0020581$0,0020581

+2.186,77%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020581
$0,0020581$0,0020581

+2.186,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0472
$0,0472$0,0472

+1.375,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030901
$0,0000000000000000000000030901$0,0000000000000000000000030901

+518,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31764
$0,31764$0,31764

+155,97%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000085
$0,000000000000000000000085$0,000000000000000000000085

+80,85%