Bugünkü canlı Pacu Jalur qiyməti 0.0001662 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BOATKID / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BOATKID qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Pacu Jalur Logosu

Pacu Jalur qiyməti(BOATKID)

1 BOATKID / USD Canlı Qiyməti:

$0,0001662
$0,0001662$0,0001662
-0,95%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:15:28 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000166
$ 0,000166$ 0,000166
24 saat Aşağı
$ 0,0002994
$ 0,0002994$ 0,0002994
24 saat Yüksək

$ 0,000166
$ 0,000166$ 0,000166

$ 0,0002994
$ 0,0002994$ 0,0002994

--
----

--
----

0,00%

-0,95%

+0,54%

+0,54%

Pacu Jalur (BOATKID) canlı qiyməti $ 0,0001662. BOATKID son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000166 və ən yüksək $ 0,0002994 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BOATKID üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BOATKID son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -0,95% və son 7 gündə isə +0,54% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Pacu Jalur (BOATKID) Bazar Məlumatları

--
----

$ 328,71
$ 328,71$ 328,71

$ 165,82K
$ 165,82K$ 165,82K

--
----

997.735.729
997.735.729 997.735.729

SOL

Pacu Jalur üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 328,71 təşkil edir. BOATKID üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 997735729 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 165,82K təşkil edir.

Pacu Jalur (BOATKID) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Pacu Jalur qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000001594-0,95%
30 Gün$ -0,0003842-69,81%
60 Gün$ -0,0010928-86,80%
90 Gün$ -0,0010908-86,78%
Bugünkü Pacu Jalur Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BOATKID $ -0,000001594 (-0,95%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Pacu Jalur 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0003842 (-69,81%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Pacu Jalur 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BOATKID $ -0,0010928 (-86,80%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Pacu Jalur 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0010908 (-86,78%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Pacu Jalur (BOATKID) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Pacu Jalur Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Pacu Jalur (BOATKID) Nədir?

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Pacu Jalur investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BOATKID steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Pacu Jalur haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Pacu Jalur satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Pacu Jalur Qiymət Proqnozu (USD)

Pacu Jalur (BOATKID) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Pacu Jalur (BOATKID) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Pacu Jalur üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Pacu Jalur qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Pacu Jalur (BOATKID) Tokenomikası

Pacu Jalur (BOATKID) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BOATKID tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Pacu Jalur (BOATKID) necə alınır?

Necə Pacu Jalur alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Pacu Jalur Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BOATKID Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Pacu Jalur(BOATKID) / VND
4,373553
1 Pacu Jalur(BOATKID) / AUD
A$0,000252624
1 Pacu Jalur(BOATKID) / GBP
0,00012465
1 Pacu Jalur(BOATKID) / EUR
0,000142932
1 Pacu Jalur(BOATKID) / USD
$0,0001662
1 Pacu Jalur(BOATKID) / MYR
RM0,000696378
1 Pacu Jalur(BOATKID) / TRY
0,006985386
1 Pacu Jalur(BOATKID) / JPY
¥0,0254286
1 Pacu Jalur(BOATKID) / ARS
ARS$0,239135208
1 Pacu Jalur(BOATKID) / RUB
0,013286028
1 Pacu Jalur(BOATKID) / INR
0,014730306
1 Pacu Jalur(BOATKID) / IDR
Rp2,724589728
1 Pacu Jalur(BOATKID) / PHP
0,009787518
1 Pacu Jalur(BOATKID) / EGP
￡E.0,007847964
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BRL
R$0,000894156
1 Pacu Jalur(BOATKID) / CAD
C$0,000231018
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BDT
0,020319612
1 Pacu Jalur(BOATKID) / NGN
0,240519654
1 Pacu Jalur(BOATKID) / COP
$0,644184552
1 Pacu Jalur(BOATKID) / ZAR
R.0,002868612
1 Pacu Jalur(BOATKID) / UAH
0,006978738
1 Pacu Jalur(BOATKID) / TZS
T.Sh.0,4083534
1 Pacu Jalur(BOATKID) / VES
Bs0,0367302
1 Pacu Jalur(BOATKID) / CLP
$0,1565604
1 Pacu Jalur(BOATKID) / PKR
Rs0,046894992
1 Pacu Jalur(BOATKID) / KZT
0,0881691
1 Pacu Jalur(BOATKID) / THB
฿0,005366598
1 Pacu Jalur(BOATKID) / TWD
NT$0,005108988
1 Pacu Jalur(BOATKID) / AED
د.إ0,000609954
1 Pacu Jalur(BOATKID) / CHF
Fr0,00013296
1 Pacu Jalur(BOATKID) / HKD
HK$0,001289712
1 Pacu Jalur(BOATKID) / AMD
֏0,063628008
1 Pacu Jalur(BOATKID) / MAD
.د.م0,001539012
1 Pacu Jalur(BOATKID) / MXN
$0,003078024
1 Pacu Jalur(BOATKID) / SAR
ريال0,00062325
1 Pacu Jalur(BOATKID) / ETB
Br0,02555325
1 Pacu Jalur(BOATKID) / KES
KSh0,021471378
1 Pacu Jalur(BOATKID) / JOD
د.أ0,0001178358
1 Pacu Jalur(BOATKID) / PLN
0,000608292
1 Pacu Jalur(BOATKID) / RON
лв0,000729618
1 Pacu Jalur(BOATKID) / SEK
kr0,001567266
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BGN
лв0,000280878
1 Pacu Jalur(BOATKID) / HUF
Ft0,055790016
1 Pacu Jalur(BOATKID) / CZK
0,003495186
1 Pacu Jalur(BOATKID) / KWD
د.ك0,0000508572
1 Pacu Jalur(BOATKID) / ILS
0,00054015
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BOB
Bs0,001148442
1 Pacu Jalur(BOATKID) / AZN
0,00028254
1 Pacu Jalur(BOATKID) / TJS
SM0,00152904
1 Pacu Jalur(BOATKID) / GEL
0,000450402
1 Pacu Jalur(BOATKID) / AOA
Kz0,152337258
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BHD
.د.ب0,0000624912
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BMD
$0,0001662
1 Pacu Jalur(BOATKID) / DKK
kr0,00107199
1 Pacu Jalur(BOATKID) / HNL
L0,004364412
1 Pacu Jalur(BOATKID) / MUR
0,007558776
1 Pacu Jalur(BOATKID) / NAD
$0,002861964
1 Pacu Jalur(BOATKID) / NOK
kr0,00167031
1 Pacu Jalur(BOATKID) / NZD
$0,000289188
1 Pacu Jalur(BOATKID) / PAB
B/.0,0001662
1 Pacu Jalur(BOATKID) / PGK
K0,000701364
1 Pacu Jalur(BOATKID) / QAR
ر.ق0,000604968
1 Pacu Jalur(BOATKID) / RSD
дин.0,016826088
1 Pacu Jalur(BOATKID) / UZS
soʻm2,002409178
1 Pacu Jalur(BOATKID) / ALL
L0,013899306
1 Pacu Jalur(BOATKID) / ANG
ƒ0,000297498
1 Pacu Jalur(BOATKID) / AWG
ƒ0,00029916
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BBD
$0,0003324
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BAM
KM0,000279216
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BIF
Fr0,4916196
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BND
$0,00021606
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BSD
$0,0001662
1 Pacu Jalur(BOATKID) / JMD
$0,026573718
1 Pacu Jalur(BOATKID) / KHR
0,667469172
1 Pacu Jalur(BOATKID) / KMF
Fr0,0703026
1 Pacu Jalur(BOATKID) / LAK
3,613043406
1 Pacu Jalur(BOATKID) / LKR
රු0,050592942
1 Pacu Jalur(BOATKID) / MDL
L0,002805456
1 Pacu Jalur(BOATKID) / MGA
Ar0,74529066
1 Pacu Jalur(BOATKID) / MOP
P0,0013296
1 Pacu Jalur(BOATKID) / MVR
0,00254286
1 Pacu Jalur(BOATKID) / MWK
MK0,288541482
1 Pacu Jalur(BOATKID) / MZN
MT0,01062018
1 Pacu Jalur(BOATKID) / NPR
रु0,023577132
1 Pacu Jalur(BOATKID) / PYG
1,1786904
1 Pacu Jalur(BOATKID) / RWF
Fr0,2411562
1 Pacu Jalur(BOATKID) / SBD
$0,001367826
1 Pacu Jalur(BOATKID) / SCR
0,002340096
1 Pacu Jalur(BOATKID) / SRD
$0,00644025
1 Pacu Jalur(BOATKID) / SVC
$0,00145425
1 Pacu Jalur(BOATKID) / SZL
L0,002861964
1 Pacu Jalur(BOATKID) / TMT
m0,0005817
1 Pacu Jalur(BOATKID) / TND
د.ت0,0004882956
1 Pacu Jalur(BOATKID) / TTD
$0,001125174
1 Pacu Jalur(BOATKID) / UGX
Sh0,5790408
1 Pacu Jalur(BOATKID) / XAF
Fr0,0940692
1 Pacu Jalur(BOATKID) / XCD
$0,00044874
1 Pacu Jalur(BOATKID) / XOF
Fr0,0940692
1 Pacu Jalur(BOATKID) / XPF
Fr0,0171186
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BWP
P0,00222708
1 Pacu Jalur(BOATKID) / BZD
$0,000334062
1 Pacu Jalur(BOATKID) / CVE
$0,015808944
1 Pacu Jalur(BOATKID) / DJF
Fr0,0294174
1 Pacu Jalur(BOATKID) / DOP
$0,010665054
1 Pacu Jalur(BOATKID) / DZD
د.ج0,02159769
1 Pacu Jalur(BOATKID) / FJD
$0,000375612
1 Pacu Jalur(BOATKID) / GNF
Fr1,445109
1 Pacu Jalur(BOATKID) / GTQ
Q0,001273092
1 Pacu Jalur(BOATKID) / GYD
$0,034790646
1 Pacu Jalur(BOATKID) / ISK
kr0,020775

Pacu Jalur haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Pacu Jalur Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Pacu Jalur (BOATKID) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BOATKID qiyməti 0,0001662 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BOATKID / USD cari qiyməti nədir?
BOATKID / USD cari qiyməti $ 0,0001662 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Pacu Jalur üçün bazar dəyəri nədir?
BOATKID üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BOATKID aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BOATKID aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
BOATKID üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BOATKID ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BOATKID qiyməti (ATL) nədir?
BOATKID ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
BOATKID ticarət həcmi nədir?
BOATKID üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 328,71 USD.
BOATKID bu il daha da yüksələcək?
BOATKID bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BOATKID qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:15:28 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
