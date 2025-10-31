Bugünkü canlı Bnb Tiger Inu qiyməti 0.000000000004312 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BNBTIGER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BNBTIGER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bnb Tiger Inu qiyməti 0.000000000004312 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BNBTIGER / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BNBTIGER qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bnb Tiger Inu Logosu

Bnb Tiger Inu qiyməti(BNBTIGER)

1 BNBTIGER / USD Canlı Qiyməti:

$0,000000000004303
$0,000000000004303$0,000000000004303
-14,75%1D
USD
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:15:14 (UTC+8)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000000000004252
$ 0,000000000004252$ 0,000000000004252
24 saat Aşağı
$ 0,000000000005494
$ 0,000000000005494$ 0,000000000005494
24 saat Yüksək

$ 0,000000000004252
$ 0,000000000004252$ 0,000000000004252

$ 0,000000000005494
$ 0,000000000005494$ 0,000000000005494

$ 0,000000000011449246
$ 0,000000000011449246$ 0,000000000011449246

$ 0,000000000001738887
$ 0,000000000001738887$ 0,000000000001738887

-3,06%

-14,75%

-17,92%

-17,92%

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) canlı qiyməti $ 0,000000000004312. BNBTIGER son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000000000004252 və ən yüksək $ 0,000000000005494 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BNBTIGER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,000000000011449246, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000000000001738887 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BNBTIGER son bir saat ərzində -3,06%, 24 saat ərzində -14,75% və son 7 gündə isə -17,92% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Bazar Məlumatları

No.3870

$ 2,54M
$ 2,54M$ 2,54M

$ 32,97K
$ 32,97K$ 32,97K

$ 4,31M
$ 4,31M$ 4,31M

588.659,61T
588.659,61T 588.659,61T

1.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000 1.000.000.000.000.000.000

588.659.610.002.000.000
588.659.610.002.000.000 588.659.610.002.000.000

58,86%

BSC

Bnb Tiger Inu üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,54M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 32,97K təşkil edir. BNBTIGER üzrə dövriyyədə olan təklif 588.659,61T, ümumi təklif isə 588659610002000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,31M təşkil edir.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Bnb Tiger Inu qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00000000000074451-14,75%
30 Gün$ -0,00000000000445-50,79%
60 Gün$ -0,000000000000688-13,76%
90 Gün$ -0,000000000000688-13,76%
Bugünkü Bnb Tiger Inu Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BNBTIGER $ -0,00000000000074451 (-14,75%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Bnb Tiger Inu 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00000000000445 (-50,79%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Bnb Tiger Inu 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BNBTIGER $ -0,000000000000688 (-13,76%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Bnb Tiger Inu 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,000000000000688 (-13,76%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Bnb Tiger Inu Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Nədir?

BNBTiger! Fierce Firm Victory. BNBTiger is the king of beasts. They are the symbol of victory and strength. Powerful and tough and our $BNBTIGER community is the same.

Bnb Tiger Inu MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Bnb Tiger Inu investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BNBTIGER steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Bnb Tiger Inu haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Bnb Tiger Inu satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Bnb Tiger Inu Qiymət Proqnozu (USD)

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bnb Tiger Inu üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bnb Tiger Inu qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Tokenomikası

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BNBTIGER tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) necə alınır?

Necə Bnb Tiger Inu alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Bnb Tiger Inu Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BNBTIGER Aktivindən Yerli Valyutalara

Bnb Tiger Inu Mənbəyi

Bnb Tiger Inu haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Bnb Tiger Inu Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Bnb Tiger Inu Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BNBTIGER qiyməti 0,000000000004312 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BNBTIGER / USD cari qiyməti nədir?
BNBTIGER / USD cari qiyməti $ 0,000000000004312 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bnb Tiger Inu üçün bazar dəyəri nədir?
BNBTIGER üçün bazar dəyəri $ 2,54M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BNBTIGER aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BNBTIGER aktivinin dövriyyədə olan təklifi 588.659,61T USD təşkil edir.
BNBTIGER üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BNBTIGER ATH qiyməti olan 0,000000000011449246 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BNBTIGER qiyməti (ATL) nədir?
BNBTIGER ATL qiyməti olan 0,000000000001738887 USD dəyərinə endi.
BNBTIGER ticarət həcmi nədir?
BNBTIGER üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 32,97K USD.
BNBTIGER bu il daha da yüksələcək?
BNBTIGER bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BNBTIGER qiymət proqnozuna baxın.
Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

