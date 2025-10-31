Bugünkü canlı Bluwhale Points qiyməti 0.001445 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BLUP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BLUP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Bluwhale Points qiyməti 0.001445 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BLUP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BLUP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Bluwhale Points Logosu

Bluwhale Points qiyməti(BLUP)

1 BLUP / USD Canlı Qiyməti:

-2,56%1D
USD
Bluwhale Points (BLUP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:15:06 (UTC+8)

Bluwhale Points (BLUP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,34%

-2,56%

-22,98%

-22,98%

Bluwhale Points (BLUP) canlı qiyməti $ 0,001445. BLUP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,001243 və ən yüksək $ 0,001837 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BLUP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BLUP son bir saat ərzində +0,34%, 24 saat ərzində -2,56% və son 7 gündə isə -22,98% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bluwhale Points (BLUP) Bazar Məlumatları

BSC

Bluwhale Points üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 7,40K təşkil edir. BLUP üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,45M təşkil edir.

Bluwhale Points (BLUP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Bluwhale Points qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00003796-2,56%
30 Gün$ -0,001862-56,31%
60 Gün$ -0,003724-72,05%
90 Gün$ -0,001055-42,20%
Bugünkü Bluwhale Points Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BLUP $ -0,00003796 (-2,56%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Bluwhale Points 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,001862 (-56,31%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Bluwhale Points 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BLUP $ -0,003724 (-72,05%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Bluwhale Points 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,001055 (-42,20%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Bluwhale Points (BLUP) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Bluwhale Points Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Bluwhale Points (BLUP) Nədir?

BluWhale is Web3’s Intelligence Layer that powers smart applications, AI agents and models through resource orchestration leveraging a model context protocol for scaling on-chain. Over the past years, Bluwhale has grown its AI network (two-sided marketplace) to 4780 enterprise accounts and 3,500,000+ unique wallets as well as processed 800M+ wallets into an universal graph structure across 37 chains. While the Graph, OriginTrail and MindNetwork designed similar infrastructure, their scalability for AI is heavily limited by the number and speed of nodes subgraphs can mint and operate.

Bluwhale Points MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Bluwhale Points investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BLUP steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Bluwhale Points haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Bluwhale Points satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Bluwhale Points Qiymət Proqnozu (USD)

Bluwhale Points (BLUP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bluwhale Points (BLUP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bluwhale Points üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bluwhale Points qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Bluwhale Points (BLUP) Tokenomikası

Bluwhale Points (BLUP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BLUP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Bluwhale Points (BLUP) necə alınır?

Necə Bluwhale Points alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Bluwhale Points Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BLUP Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Bluwhale Points(BLUP) / VND
38,025175
1 Bluwhale Points(BLUP) / AUD
A$0,0021964
1 Bluwhale Points(BLUP) / GBP
0,00108375
1 Bluwhale Points(BLUP) / EUR
0,0012427
1 Bluwhale Points(BLUP) / USD
$0,001445
1 Bluwhale Points(BLUP) / MYR
RM0,00605455
1 Bluwhale Points(BLUP) / TRY
0,06073335
1 Bluwhale Points(BLUP) / JPY
¥0,221085
1 Bluwhale Points(BLUP) / ARS
ARS$2,0791238
1 Bluwhale Points(BLUP) / RUB
0,1155133
1 Bluwhale Points(BLUP) / INR
0,12807035
1 Bluwhale Points(BLUP) / IDR
Rp23,6885208
1 Bluwhale Points(BLUP) / PHP
0,08509605
1 Bluwhale Points(BLUP) / EGP
￡E.0,0682329
1 Bluwhale Points(BLUP) / BRL
R$0,0077741
1 Bluwhale Points(BLUP) / CAD
C$0,00200855
1 Bluwhale Points(BLUP) / BDT
0,1766657
1 Bluwhale Points(BLUP) / NGN
2,09116065
1 Bluwhale Points(BLUP) / COP
$5,6007622
1 Bluwhale Points(BLUP) / ZAR
R.0,0249407
1 Bluwhale Points(BLUP) / UAH
0,06067555
1 Bluwhale Points(BLUP) / TZS
T.Sh.3,550365
1 Bluwhale Points(BLUP) / VES
Bs0,319345
1 Bluwhale Points(BLUP) / CLP
$1,36119
1 Bluwhale Points(BLUP) / PKR
Rs0,4077212
1 Bluwhale Points(BLUP) / KZT
0,7665725
1 Bluwhale Points(BLUP) / THB
฿0,04665905
1 Bluwhale Points(BLUP) / TWD
NT$0,0444193
1 Bluwhale Points(BLUP) / AED
د.إ0,00530315
1 Bluwhale Points(BLUP) / CHF
Fr0,001156
1 Bluwhale Points(BLUP) / HKD
HK$0,0112132
1 Bluwhale Points(BLUP) / AMD
֏0,5532038
1 Bluwhale Points(BLUP) / MAD
.د.م0,0133807
1 Bluwhale Points(BLUP) / MXN
$0,0267614
1 Bluwhale Points(BLUP) / SAR
ريال0,00541875
1 Bluwhale Points(BLUP) / ETB
Br0,22216875
1 Bluwhale Points(BLUP) / KES
KSh0,18667955
1 Bluwhale Points(BLUP) / JOD
د.أ0,001024505
1 Bluwhale Points(BLUP) / PLN
0,0052887
1 Bluwhale Points(BLUP) / RON
лв0,00634355
1 Bluwhale Points(BLUP) / SEK
kr0,01362635
1 Bluwhale Points(BLUP) / BGN
лв0,00244205
1 Bluwhale Points(BLUP) / HUF
Ft0,4850576
1 Bluwhale Points(BLUP) / CZK
0,03038835
1 Bluwhale Points(BLUP) / KWD
د.ك0,00044217
1 Bluwhale Points(BLUP) / ILS
0,00469625
1 Bluwhale Points(BLUP) / BOB
Bs0,00998495
1 Bluwhale Points(BLUP) / AZN
0,0024565
1 Bluwhale Points(BLUP) / TJS
SM0,013294
1 Bluwhale Points(BLUP) / GEL
0,00391595
1 Bluwhale Points(BLUP) / AOA
Kz1,32447255
1 Bluwhale Points(BLUP) / BHD
.د.ب0,00054332
1 Bluwhale Points(BLUP) / BMD
$0,001445
1 Bluwhale Points(BLUP) / DKK
kr0,00932025
1 Bluwhale Points(BLUP) / HNL
L0,0379457
1 Bluwhale Points(BLUP) / MUR
0,0657186
1 Bluwhale Points(BLUP) / NAD
$0,0248829
1 Bluwhale Points(BLUP) / NOK
kr0,01452225
1 Bluwhale Points(BLUP) / NZD
$0,0025143
1 Bluwhale Points(BLUP) / PAB
B/.0,001445
1 Bluwhale Points(BLUP) / PGK
K0,0060979
1 Bluwhale Points(BLUP) / QAR
ر.ق0,0052598
1 Bluwhale Points(BLUP) / RSD
дин.0,1462918
1 Bluwhale Points(BLUP) / UZS
soʻm17,40963455
1 Bluwhale Points(BLUP) / ALL
L0,12084535
1 Bluwhale Points(BLUP) / ANG
ƒ0,00258655
1 Bluwhale Points(BLUP) / AWG
ƒ0,002601
1 Bluwhale Points(BLUP) / BBD
$0,00289
1 Bluwhale Points(BLUP) / BAM
KM0,0024276
1 Bluwhale Points(BLUP) / BIF
Fr4,27431
1 Bluwhale Points(BLUP) / BND
$0,0018785
1 Bluwhale Points(BLUP) / BSD
$0,001445
1 Bluwhale Points(BLUP) / JMD
$0,23104105
1 Bluwhale Points(BLUP) / KHR
5,8032067
1 Bluwhale Points(BLUP) / KMF
Fr0,611235
1 Bluwhale Points(BLUP) / LAK
31,41304285
1 Bluwhale Points(BLUP) / LKR
රු0,43987245
1 Bluwhale Points(BLUP) / MDL
L0,0243916
1 Bluwhale Points(BLUP) / MGA
Ar6,4798135
1 Bluwhale Points(BLUP) / MOP
P0,01156
1 Bluwhale Points(BLUP) / MVR
0,0221085
1 Bluwhale Points(BLUP) / MWK
MK2,50867895
1 Bluwhale Points(BLUP) / MZN
MT0,0923355
1 Bluwhale Points(BLUP) / NPR
रु0,2049877
1 Bluwhale Points(BLUP) / PYG
10,24794
1 Bluwhale Points(BLUP) / RWF
Fr2,096695
1 Bluwhale Points(BLUP) / SBD
$0,01189235
1 Bluwhale Points(BLUP) / SCR
0,0203456
1 Bluwhale Points(BLUP) / SRD
$0,05599375
1 Bluwhale Points(BLUP) / SVC
$0,01264375
1 Bluwhale Points(BLUP) / SZL
L0,0248829
1 Bluwhale Points(BLUP) / TMT
m0,0050575
1 Bluwhale Points(BLUP) / TND
د.ت0,00424541
1 Bluwhale Points(BLUP) / TTD
$0,00978265
1 Bluwhale Points(BLUP) / UGX
Sh5,03438
1 Bluwhale Points(BLUP) / XAF
Fr0,81787
1 Bluwhale Points(BLUP) / XCD
$0,0039015
1 Bluwhale Points(BLUP) / XOF
Fr0,81787
1 Bluwhale Points(BLUP) / XPF
Fr0,148835
1 Bluwhale Points(BLUP) / BWP
P0,019363
1 Bluwhale Points(BLUP) / BZD
$0,00290445
1 Bluwhale Points(BLUP) / CVE
$0,1374484
1 Bluwhale Points(BLUP) / DJF
Fr0,255765
1 Bluwhale Points(BLUP) / DOP
$0,09272565
1 Bluwhale Points(BLUP) / DZD
د.ج0,18777775
1 Bluwhale Points(BLUP) / FJD
$0,0032657
1 Bluwhale Points(BLUP) / GNF
Fr12,564275
1 Bluwhale Points(BLUP) / GTQ
Q0,0110687
1 Bluwhale Points(BLUP) / GYD
$0,30248185
1 Bluwhale Points(BLUP) / ISK
kr0,180625

Bluwhale Points Mənbəyi

Bluwhale Points haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Bluwhale Points Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Bluwhale Points Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Bluwhale Points (BLUP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BLUP qiyməti 0,001445 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BLUP / USD cari qiyməti nədir?
BLUP / USD cari qiyməti $ 0,001445 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bluwhale Points üçün bazar dəyəri nədir?
BLUP üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BLUP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BLUP aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
BLUP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BLUP ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BLUP qiyməti (ATL) nədir?
BLUP ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
BLUP ticarət həcmi nədir?
BLUP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 7,40K USD.
BLUP bu il daha da yüksələcək?
BLUP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BLUP qiymət proqnozuna baxın.
Bluwhale Points (BLUP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

