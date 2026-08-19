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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BluWhale AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BluWhale AI üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü BluWhale AI (BLUAI) texniki analizi

Bugünkü BluWhale AI (BLUAI) texniki analizi

BluWhale AI analizi səhifəsi BLUAI gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BluWhale AI analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BluWhale AI (BLUAI) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,012944--+1,17%+10,31%+36,69%
BluWhale AI qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BluWhale AI texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış BluWhale AI anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 11Neytral 0Alış 3
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 6Neytral 2Alış 4
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,013039
0,013036
R2
0,013036
0,013034
R1
0,013034
0,013033
PP
0,013031
0,013031
S1
0,013029
0,013029
S2
0,013026
0,013028
S3
0,013024
0,013026

BluWhale AI bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,55M
$7,59 M
$8,14 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,14 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,07M
7 günlük aktiv alışlar
$1,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$1,07 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BluWhale AI kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBLUAIUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,01
2026-08-18$0,00 M0,01
2026-08-17$0,01 M0,01
2026-08-16$0,04 M0,01
2026-08-15-$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BluWhale AI haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BluWhale AI (BLUAI) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BluWhale AI qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BLUAI/USDT
$0,012928
$0,012928$0,012928
-2,48%
14.77M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BLUAI / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BLUAI
BLUAI
USD
USD

1 BLUAI = 0,012944 USD

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