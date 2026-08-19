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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bless üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bless üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Bless (BLESS) texniki analizi

Bugünkü Bless (BLESS) texniki analizi

Bless analizi səhifəsi BLESS gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Bless analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Bless (BLESS) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,007482---41,42%-19,27%+42,54%
Bless qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Bless texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Bless anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 18
Neytral 1
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 0Alış 1
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 5Neytral 1Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,007488
0,007486
R2
0,007486
0,007482
R1
0,00748
0,007481
PP
0,007477
0,007477
S1
0,007472
0,007474
S2
0,007469
0,007473
S3
0,007464
0,007469

Bless bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,14M
$1,77 M
$1,90 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$3,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$3,15 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,06M
7 günlük aktiv alışlar
$17,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$17,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bless kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBLESSUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,01
2026-08-18-$0,01 M0,01
2026-08-17$0,07 M0,01
2026-08-16-$0,02 M0,01
2026-08-15-$0,01 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bless haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Bless (BLESS) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Bless qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BLESS/USDT
$0,007482
$0,007482$0,007482
-4,95%
20.37M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BLESS / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BLESS
BLESS
USD
USD

1 BLESS = 0,007482 USD

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