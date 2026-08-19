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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Blast üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Blast üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BLAST Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BLAST Qiymət Məlumatları

BLAST nədir

BLAST Whitepaper

BLAST Rəsmi Veb-saytı

BLAST Tokenomikası

BLAST Qiymət Proqnozu

BLAST Qiymət Tarixçəsi

BLAST Alış Bələdçisi

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BLAST Spot

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Bugünkü Blast (BLAST) texniki analizi

Bugünkü Blast (BLAST) texniki analizi

Blast analizi səhifəsi BLAST gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Blast analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Blast (BLAST) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,0002327---5,30%-18,24%-48,96%
Blast qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Blast texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Blast anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 1
Neytral 11
Alış 14
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 6Alış 8
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 5Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0002314
0,0002314
R2
0,0002314
0,0002313
R1
0,0002313
0,0002313
PP
0,0002313
0,0002313
S1
0,0002312
0,0002312
S2
0,0002312
0,0002312
S3
0,0002311
0,0002312

Blast bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,23M
$1,02 M
$1,25 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,03 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Blast kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBLASTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,00
2026-08-18$0,00 M0,00
2026-08-17-$0,01 M0,00
2026-08-16$0,00 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Blast haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Blast (BLAST) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Blast qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BLAST/USDT
$0,0002327
$0,0002327$0,0002327
+0,04%
239.52M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BLAST / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BLAST
BLAST
USD
USD

1 BLAST = 0,0002327 USD

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