Bugünkü canlı BLACKHOLE qiyməti 0.1187 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BLACK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BLACK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı BLACKHOLE qiyməti 0.1187 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BLACK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BLACK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BLACK Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BLACK Qiymət Məlumatları

BLACK Whitepaper

BLACK Rəsmi Veb-saytı

BLACK Tokenomikası

BLACK Qiymət Proqnozu

BLACK Qiymət Tarixçəsi

BLACK Alış Bələdçisi

BLACK / Fiat Valyuta Çevirən

BLACK Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

BLACKHOLE Logosu

BLACKHOLE qiyməti(BLACK)

1 BLACK / USD Canlı Qiyməti:

$0,1187
$0,1187$0,1187
-3,18%1D
USD
BLACKHOLE (BLACK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:14:22 (UTC+8)

BLACKHOLE (BLACK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1169
$ 0,1169$ 0,1169
24 saat Aşağı
$ 0,1339
$ 0,1339$ 0,1339
24 saat Yüksək

$ 0,1169
$ 0,1169$ 0,1169

$ 0,1339
$ 0,1339$ 0,1339

$ 1,542695123942573
$ 1,542695123942573$ 1,542695123942573

$ 0,12615144037837855
$ 0,12615144037837855$ 0,12615144037837855

-0,42%

-3,18%

-10,62%

-10,62%

BLACKHOLE (BLACK) canlı qiyməti $ 0,1187. BLACK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1169 və ən yüksək $ 0,1339 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BLACK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,542695123942573, ən aşağı qiyməti isə $ 0,12615144037837855 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BLACK son bir saat ərzində -0,42%, 24 saat ərzində -3,18% və son 7 gündə isə -10,62% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BLACKHOLE (BLACK) Bazar Məlumatları

No.3763

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 54,29K
$ 54,29K$ 54,29K

$ 13,54M
$ 13,54M$ 13,54M

0,00
0,00 0,00

114.083.333
114.083.333 114.083.333

AVAX_CCHAIN

BLACKHOLE üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 54,29K təşkil edir. BLACK üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 114083333 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 13,54M təşkil edir.

BLACKHOLE (BLACK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün BLACKHOLE qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,003899-3,18%
30 Gün$ -0,1975-62,47%
60 Gün$ -0,1835-60,73%
90 Gün$ -0,7784-86,77%
Bugünkü BLACKHOLE Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BLACK $ -0,003899 (-3,18%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

BLACKHOLE 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,1975 (-62,47%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

BLACKHOLE 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BLACK $ -0,1835 (-60,73%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

BLACKHOLE 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,7784 (-86,77%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

BLACKHOLE (BLACK) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi BLACKHOLE Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

BLACKHOLE (BLACK) Nədir?

Blackhole is a next-generation DEX on Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC BLACKHOLE investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BLACK steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə BLACKHOLE haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız BLACKHOLE satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

BLACKHOLE Qiymət Proqnozu (USD)

BLACKHOLE (BLACK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BLACKHOLE (BLACK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BLACKHOLE üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BLACKHOLE qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BLACKHOLE (BLACK) Tokenomikası

BLACKHOLE (BLACK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BLACK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

BLACKHOLE (BLACK) necə alınır?

Necə BLACKHOLE alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım BLACKHOLE Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BLACK Aktivindən Yerli Valyutalara

1 BLACKHOLE(BLACK) / VND
3.123,5905
1 BLACKHOLE(BLACK) / AUD
A$0,180424
1 BLACKHOLE(BLACK) / GBP
0,089025
1 BLACKHOLE(BLACK) / EUR
0,102082
1 BLACKHOLE(BLACK) / USD
$0,1187
1 BLACKHOLE(BLACK) / MYR
RM0,497353
1 BLACKHOLE(BLACK) / TRY
4,988961
1 BLACKHOLE(BLACK) / JPY
¥18,1611
1 BLACKHOLE(BLACK) / ARS
ARS$170,790308
1 BLACKHOLE(BLACK) / RUB
9,488878
1 BLACKHOLE(BLACK) / INR
10,520381
1 BLACKHOLE(BLACK) / IDR
Rp1.945,901328
1 BLACKHOLE(BLACK) / PHP
6,990243
1 BLACKHOLE(BLACK) / EGP
￡E.5,605014
1 BLACKHOLE(BLACK) / BRL
R$0,638606
1 BLACKHOLE(BLACK) / CAD
C$0,164993
1 BLACKHOLE(BLACK) / BDT
14,512262
1 BLACKHOLE(BLACK) / NGN
171,779079
1 BLACKHOLE(BLACK) / COP
$460,076452
1 BLACKHOLE(BLACK) / ZAR
R.2,048762
1 BLACKHOLE(BLACK) / UAH
4,984213
1 BLACKHOLE(BLACK) / TZS
T.Sh.291,6459
1 BLACKHOLE(BLACK) / VES
Bs26,2327
1 BLACKHOLE(BLACK) / CLP
$111,8154
1 BLACKHOLE(BLACK) / PKR
Rs33,492392
1 BLACKHOLE(BLACK) / KZT
62,97035
1 BLACKHOLE(BLACK) / THB
฿3,832823
1 BLACKHOLE(BLACK) / TWD
NT$3,648838
1 BLACKHOLE(BLACK) / AED
د.إ0,435629
1 BLACKHOLE(BLACK) / CHF
Fr0,09496
1 BLACKHOLE(BLACK) / HKD
HK$0,921112
1 BLACKHOLE(BLACK) / AMD
֏45,443108
1 BLACKHOLE(BLACK) / MAD
.د.م1,099162
1 BLACKHOLE(BLACK) / MXN
$2,198324
1 BLACKHOLE(BLACK) / SAR
ريال0,445125
1 BLACKHOLE(BLACK) / ETB
Br18,250125
1 BLACKHOLE(BLACK) / KES
KSh15,334853
1 BLACKHOLE(BLACK) / JOD
د.أ0,0841583
1 BLACKHOLE(BLACK) / PLN
0,434442
1 BLACKHOLE(BLACK) / RON
лв0,521093
1 BLACKHOLE(BLACK) / SEK
kr1,119341
1 BLACKHOLE(BLACK) / BGN
лв0,200603
1 BLACKHOLE(BLACK) / HUF
Ft39,845216
1 BLACKHOLE(BLACK) / CZK
2,496261
1 BLACKHOLE(BLACK) / KWD
د.ك0,0363222
1 BLACKHOLE(BLACK) / ILS
0,385775
1 BLACKHOLE(BLACK) / BOB
Bs0,820217
1 BLACKHOLE(BLACK) / AZN
0,20179
1 BLACKHOLE(BLACK) / TJS
SM1,09204
1 BLACKHOLE(BLACK) / GEL
0,321677
1 BLACKHOLE(BLACK) / AOA
Kz108,799233
1 BLACKHOLE(BLACK) / BHD
.د.ب0,0446312
1 BLACKHOLE(BLACK) / BMD
$0,1187
1 BLACKHOLE(BLACK) / DKK
kr0,765615
1 BLACKHOLE(BLACK) / HNL
L3,117062
1 BLACKHOLE(BLACK) / MUR
5,398476
1 BLACKHOLE(BLACK) / NAD
$2,044014
1 BLACKHOLE(BLACK) / NOK
kr1,192935
1 BLACKHOLE(BLACK) / NZD
$0,206538
1 BLACKHOLE(BLACK) / PAB
B/.0,1187
1 BLACKHOLE(BLACK) / PGK
K0,500914
1 BLACKHOLE(BLACK) / QAR
ر.ق0,432068
1 BLACKHOLE(BLACK) / RSD
дин.12,017188
1 BLACKHOLE(BLACK) / UZS
soʻm1.430,120153
1 BLACKHOLE(BLACK) / ALL
L9,926881
1 BLACKHOLE(BLACK) / ANG
ƒ0,212473
1 BLACKHOLE(BLACK) / AWG
ƒ0,21366
1 BLACKHOLE(BLACK) / BBD
$0,2374
1 BLACKHOLE(BLACK) / BAM
KM0,199416
1 BLACKHOLE(BLACK) / BIF
Fr351,1146
1 BLACKHOLE(BLACK) / BND
$0,15431
1 BLACKHOLE(BLACK) / BSD
$0,1187
1 BLACKHOLE(BLACK) / JMD
$18,978943
1 BLACKHOLE(BLACK) / KHR
476,706322
1 BLACKHOLE(BLACK) / KMF
Fr50,2101
1 BLACKHOLE(BLACK) / LAK
2.580,434731
1 BLACKHOLE(BLACK) / LKR
රු36,133467
1 BLACKHOLE(BLACK) / MDL
L2,003656
1 BLACKHOLE(BLACK) / MGA
Ar532,28641
1 BLACKHOLE(BLACK) / MOP
P0,9496
1 BLACKHOLE(BLACK) / MVR
1,81611
1 BLACKHOLE(BLACK) / MWK
MK206,076257
1 BLACKHOLE(BLACK) / MZN
MT7,58493
1 BLACKHOLE(BLACK) / NPR
रु16,838782
1 BLACKHOLE(BLACK) / PYG
841,8204
1 BLACKHOLE(BLACK) / RWF
Fr172,2337
1 BLACKHOLE(BLACK) / SBD
$0,976901
1 BLACKHOLE(BLACK) / SCR
1,671296
1 BLACKHOLE(BLACK) / SRD
$4,599625
1 BLACKHOLE(BLACK) / SVC
$1,038625
1 BLACKHOLE(BLACK) / SZL
L2,044014
1 BLACKHOLE(BLACK) / TMT
m0,41545
1 BLACKHOLE(BLACK) / TND
د.ت0,3487406
1 BLACKHOLE(BLACK) / TTD
$0,803599
1 BLACKHOLE(BLACK) / UGX
Sh413,5508
1 BLACKHOLE(BLACK) / XAF
Fr67,1842
1 BLACKHOLE(BLACK) / XCD
$0,32049
1 BLACKHOLE(BLACK) / XOF
Fr67,1842
1 BLACKHOLE(BLACK) / XPF
Fr12,2261
1 BLACKHOLE(BLACK) / BWP
P1,59058
1 BLACKHOLE(BLACK) / BZD
$0,238587
1 BLACKHOLE(BLACK) / CVE
$11,290744
1 BLACKHOLE(BLACK) / DJF
Fr21,0099
1 BLACKHOLE(BLACK) / DOP
$7,616979
1 BLACKHOLE(BLACK) / DZD
د.ج15,425065
1 BLACKHOLE(BLACK) / FJD
$0,268262
1 BLACKHOLE(BLACK) / GNF
Fr1.032,0965
1 BLACKHOLE(BLACK) / GTQ
Q0,909242
1 BLACKHOLE(BLACK) / GYD
$24,847471
1 BLACKHOLE(BLACK) / ISK
kr14,8375

BLACKHOLE Mənbəyi

BLACKHOLE haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi BLACKHOLE Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: BLACKHOLE Haqqında Digər Suallar

Bugünkü BLACKHOLE (BLACK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BLACK qiyməti 0,1187 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BLACK / USD cari qiyməti nədir?
BLACK / USD cari qiyməti $ 0,1187 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BLACKHOLE üçün bazar dəyəri nədir?
BLACK üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BLACK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BLACK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
BLACK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BLACK ATH qiyməti olan 1,542695123942573 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BLACK qiyməti (ATL) nədir?
BLACK ATL qiyməti olan 0,12615144037837855 USD dəyərinə endi.
BLACK ticarət həcmi nədir?
BLACK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 54,29K USD.
BLACK bu il daha da yüksələcək?
BLACK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BLACK qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:14:22 (UTC+8)

BLACKHOLE (BLACK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

BLACK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0,1187 USD

BLACK Ticarəti Edin

BLACK/USDT
$0,1187
$0,1187$0,1187
-2,38%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.757,22
$109.757,22$109.757,22

+1,90%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,43
$3.851,43$3.851,43

+2,05%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02856
$0,02856$0,02856

+14,01%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,46
$186,46$186,46

+0,74%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.851,43
$3.851,43$3.851,43

+2,05%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.757,22
$109.757,22$109.757,22

+1,90%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,46
$186,46$186,46

+0,74%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4718
$2,4718$2,4718

+0,73%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18557
$0,18557$0,18557

+2,71%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003878
$0,003878$0,003878

-22,44%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,01276
$0,01276$0,01276

+27,60%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002936
$0,0002936$0,0002936

+369,76%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020883
$0,0020883$0,0020883

+2.220,33%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020883
$0,0020883$0,0020883

+2.220,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0450
$0,0450$0,0450

+1.306,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000030901
$0,0000000000000000000000030901$0,0000000000000000000000030901

+518,02%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32245
$0,32245$0,32245

+159,85%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000089
$0,000000000000000000000089$0,000000000000000000000089

+89,36%