Bugünkü canlı BIRD qiyməti -- USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BIRD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BIRD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BIRD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BIRD Qiymət Məlumatları

BIRD Tokenomikası

BIRD Qiymət Proqnozu

BIRD Logosu

BIRD qiyməti(BIRD)

Siyahıya alınmadı

USD
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:35:03 (UTC+8)

BIRD (BIRD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
--
----
24 saat Aşağı
--
----
24 saat Yüksək

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

BIRD (BIRD) canlı qiyməti --. BIRD son 24 saat ərzində ən aşağı -- və ən yüksək -- qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BIRD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BIRD son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -- və son 7 gündə isə -- dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

BIRD (BIRD) Bazar Məlumatları

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

BIRD üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BIRD üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə -- təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) -- təşkil edir.

BIRD (BIRD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün BIRD qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
No Data
Bugünkü BIRD Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün BIRD -- (--) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

BIRD 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

BIRD 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə BIRD -- (--) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

BIRD 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət -- (--) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

BIRD (BIRD) Nədir?

BIRD MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC BIRD investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- BIRD steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə BIRD haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız BIRD satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

BIRD Qiymət Proqnozu (USD)

BIRD (BIRD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? BIRD (BIRD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? BIRD üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

BIRD qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BIRD (BIRD) Tokenomikası

BIRD (BIRD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BIRD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

BIRD (BIRD) necə alınır?

Necə BIRD alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım BIRD Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

BIRD Aktivindən Yerli Valyutalara

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: BIRD Haqqında Digər Suallar

Bugünkü BIRD (BIRD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BIRD qiyməti -- USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BIRD / USD cari qiyməti nədir?
BIRD / USD cari qiyməti -- təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
BIRD üçün bazar dəyəri nədir?
BIRD üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BIRD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BIRD aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
BIRD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BIRD ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BIRD qiyməti (ATL) nədir?
BIRD ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
BIRD ticarət həcmi nədir?
BIRD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BIRD bu il daha da yüksələcək?
BIRD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BIRD qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 15:35:03 (UTC+8)

BIRD (BIRD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

