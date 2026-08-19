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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Moonbirds üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Moonbirds üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BIRB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BIRB Qiymət Məlumatları

BIRB nədir

BIRB Whitepaper

BIRB Rəsmi Veb-saytı

BIRB Tokenomikası

BIRB Qiymət Proqnozu

BIRB Qiymət Tarixçəsi

BIRB Alış Bələdçisi

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Bugünkü Moonbirds (BIRB) texniki analizi

Bugünkü Moonbirds (BIRB) texniki analizi

Moonbirds analizi səhifəsi BIRB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Moonbirds analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Moonbirds (BIRB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,05034---10,61%-6,68%-64,83%
Moonbirds qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Moonbirds texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Moonbirds anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 4
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 10Neytral 2Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 2Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,05045
0,05043
R2
0,05043
0,05041
R1
0,05042
0,05041
PP
0,0504
0,0504
S1
0,05039
0,05038
S2
0,05037
0,05038
S3
0,05035
0,05037

Moonbirds bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,92M
$5,95 M
$6,88 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,02 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,05 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Moonbirds kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBIRBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,05
2026-08-18$0,02 M0,05
2026-08-17-$0,01 M0,05
2026-08-16$0,00 M0,05
2026-08-15-$0,01 M0,05

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Moonbirds haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Moonbirds (BIRB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Moonbirds qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BIRB/USDT
$0,05034
$0,05034$0,05034
-1,29%
1.09M (USDT)
BIRB/USDC
$0,05253
$0,05253$0,05253
-1,95%
1.76M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BIRB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BIRB
BIRB
USD
USD

1 BIRB = 0,05034 USD

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