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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BIO Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BIO Protocol üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü BIO Protocol (BIO) texniki analizi

Bugünkü BIO Protocol (BIO) texniki analizi

BIO Protocol analizi səhifəsi BIO gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BIO Protocol analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BIO Protocol (BIO) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,02467---1,36%-4,75%-31,59%
BIO Protocol qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BIO Protocol texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış BIO Protocol anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 2
Alış 9
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 12Neytral 0Alış 2
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,02465
0,02465
R2
0,02465
0,02464
R1
0,02464
0,02464
PP
0,02464
0,02464
S1
0,02463
0,02463
S2
0,02463
0,02463
S3
0,02462
0,02463

BIO Protocol bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,25M
$4,79 M
$4,54 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,03 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,02 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,07 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BIO Protocol kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBIOUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,01 M0,02
2026-08-18$0,07 M0,02
2026-08-17-$0,05 M0,02
2026-08-16-$0,11 M0,02
2026-08-15-$0,05 M0,03

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BIO Protocol haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BIO Protocol (BIO) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BIO Protocol qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BIO/USDT
$0,02467
$0,02467$0,02467
-0,72%
2.63M (USDT)
BIO/USDC
$0,02464
$0,02464$0,02464
-0,96%
2.30M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BIO / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BIO
BIO
USD
USD

1 BIO = 0,02467 USD

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