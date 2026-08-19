Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Billions üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Billions üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BILL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BILL Qiymət Məlumatları

BILL nədir

BILL Whitepaper

BILL Rəsmi Veb-saytı

BILL Tokenomikası

BILL Qiymət Proqnozu

BILL Qiymət Tarixçəsi

BILL Alış Bələdçisi

BILL / Fiat Valyuta Çevirən

BILL Spot

BILL USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Billions (BILL) texniki analizi

Bugünkü Billions (BILL) texniki analizi

Billions analizi səhifəsi BILL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Billions analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Billions (BILL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01898---24,66%-24,15%-78,12%
Billions qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Billions texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Billions anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 15
Neytral 5
Alış 6
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 11Neytral 2Alış 1
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 4Neytral 3Alış 5
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01901
0,019
R2
0,019
0,01899
R1
0,01899
0,01899
PP
0,01898
0,01898
S1
0,01897
0,01897
S2
0,01896
0,01897
S3
0,01895
0,01896

Billions bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,14M
$3,47 M
$3,61 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
3 günlük aktiv alışlar
$0,61 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,63 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,03M
7 günlük aktiv alışlar
$2,21 M
7 günlük aktiv satışlar
$2,24 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Billions kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBILLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,03 M0,02
2026-08-18-$0,13 M0,02
2026-08-17-$0,17 M0,02
2026-08-16-$0,22 M0,02
2026-08-15-$0,18 M0,02

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Billions haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Billions (BILL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Billions qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BILL/USDC
$0,01897
$0,01897$0,01897
-4,19%
2.76M (USDT)
BILL/USDT
$0,01898
$0,01898$0,01898
-4,18%
3.84M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BILL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BILL
BILL
USD
USD

1 BILL = 0,01898 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.