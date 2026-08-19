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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitget Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Bitget Token üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BGB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Bitget Token (BGB) texniki analizi

Bugünkü Bitget Token (BGB) texniki analizi

Bitget Token analizi səhifəsi BGB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Bitget Token analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Bitget Token (BGB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,67533--+2,39%+2,57%-16,40%
Bitget Token qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Bitget Token kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBGBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M1,67
2026-08-18$0,00 M1,67
2026-08-17$0,00 M1,67
2026-08-16$0,00 M1,66
2026-08-15$0,00 M1,65

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Bitget Token haqqında daha çox məlumat əldə edin

BGB USDT (Fyuçers Ticarəti)

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MEXC-də Bitget Token (BGB) ticarət bazarları

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Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BGB/USDT
$1,67533
$1,67533$1,67533
+0,24%
40.57K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BGB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

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USD
USD

1 BGB = 1,67533 USD

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