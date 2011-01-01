BEON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
BEON Qiymət Məlumatları
BEON nədir
BEON Rəsmi Veb-saytı
BEON Tokenomikası
BEON Qiymət Proqnozu
Qazanc
Airdrop+
Xəbərlər
Bloq
Akademiya
Bugünkü Bloom Energy (Ondo) (BEON) texniki analizi
Bloom Energy (Ondo) analizi səhifəsi BEON gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Bloom Energy (Ondo) analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.
Bloom Energy (Ondo) (BEON) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|--
|--
|--
|--
|--
Bloom Energy (Ondo) kapital axını
Xalis vəsait daxilolmasıBEONUSDT qiyməti
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
Bloom Energy (Ondo) haqqında daha çox məlumat əldə edin
İmtina
Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.