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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Audiera üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Audiera üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Audiera (BEAT) texniki analizi

Bugünkü Audiera (BEAT) texniki analizi

Audiera analizi səhifəsi BEAT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Audiera analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Audiera (BEAT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,2164---80,08%-90,75%-66,59%
Audiera qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Audiera texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Audiera anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 14
Neytral 0
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 0Alış 9
Texniki göstəricilər:SatışSatış 9Neytral 0Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,2172
0,2169
R2
0,2169
0,2168
R1
0,2168
0,2167
PP
0,2165
0,2165
S1
0,2164
0,2164
S2
0,2161
0,2163
S3
0,216
0,2161

Audiera bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,07M
$4,86 M
$5,93 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,71M
3 günlük aktiv alışlar
$32,49 M
3 günlük aktiv satışlar
$31,77 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
1,81M
7 günlük aktiv alışlar
$97,82 M
7 günlük aktiv satışlar
$96,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Audiera kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBEATUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Audiera haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Audiera (BEAT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Audiera qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BEAT/USDT
$0,21647
$0,21647$0,21647
-7,43%
6.80M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BEAT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BEAT
BEAT
USD
USD

1 BEAT = 0,2164 USD

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