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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Beldex üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Beldex üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Beldex (BDX) texniki analizi

Bugünkü Beldex (BDX) texniki analizi

Beldex analizi səhifəsi BDX gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Beldex analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Beldex (BDX) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,08165---7,46%-1,92%+3,61%
Beldex qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Beldex texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Beldex anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü alış
Satış 3
Neytral 8
Alış 15
Dəyişən ortalamalar:Güclü alışSatış 0Neytral 1Alış 13
Texniki göstəricilər:NeytralSatış 3Neytral 7Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0828
0,0827
R2
0,0827
0,0825
R1
0,0824
0,0824
PP
0,0823
0,0823
S1
0,082
0,0821
S2
0,0819
0,082
S3
0,0816
0,0819

Beldex bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,06M
$0,31 M
$0,36 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,01 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,01 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,07 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,08 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Beldex kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBDXUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Beldex haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Beldex (BDX) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Beldex qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BDX/USDT
$0,08164
$0,08164$0,08164
-1,30%
14.83M (USDT)
BDX/BTC
$0,0000012661
$0,0000012661$0,0000012661
-0,77%
12.94M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BDX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BDX
BDX
USD
USD

1 BDX = 0,08165 USD

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