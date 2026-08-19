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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BounceBit üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BounceBit üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü BounceBit (BB) texniki analizi

Bugünkü BounceBit (BB) texniki analizi

BounceBit analizi səhifəsi BB gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BounceBit analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BounceBit (BB) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01091---14,57%-38,78%-66,68%
BounceBit qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BounceBit texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış BounceBit anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 12
Neytral 7
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 9Neytral 4Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 3Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01095
0,01094
R2
0,01094
0,01093
R1
0,01093
0,01093
PP
0,01092
0,01092
S1
0,01091
0,01091
S2
0,0109
0,01091
S3
0,01089
0,0109

BounceBit bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,46M
$6,10 M
$6,57 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,45 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,45 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$1,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,97 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BounceBit kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBBUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M0,01
2026-08-18-$0,05 M0,01
2026-08-17-$0,14 M0,01
2026-08-16-$0,16 M0,01
2026-08-15-$0,12 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BounceBit haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BounceBit (BB) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BounceBit qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BB/USDT
$0,01091
$0,01091$0,01091
-1,71%
30.18M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BB
BB
USD
USD

1 BB = 0,01091 USD

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