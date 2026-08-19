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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Based üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Based üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BASED Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

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Bugünkü Based (BASED) texniki analizi

Bugünkü Based (BASED) texniki analizi

Based analizi səhifəsi BASED gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Based analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Based (BASED) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07785--+1,68%-14,88%-1,01%
Based qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Based texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Based anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 22
Neytral 1
Alış 3
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:SatışSatış 8Neytral 1Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0778
0,0778
R2
0,0778
0,07779
R1
0,07779
0,07779
PP
0,07779
0,07779
S1
0,07778
0,07778
S2
0,07778
0,07778
S3
0,07777
0,07778

Based bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,82M
$5,99 M
$6,81 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$1,65 M
3 günlük aktiv satışlar
$1,67 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$4,70 M
7 günlük aktiv satışlar
$4,69 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Based kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBASEDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,08
2026-08-18-$0,06 M0,08
2026-08-17$0,05 M0,08
2026-08-16$0,05 M0,08
2026-08-15$0,12 M0,08

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Based haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Based (BASED) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Based qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BASED/USDT
$0,07776
$0,07776$0,07776
-1,23%
2.41M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BASED / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BASED
BASED
USD
USD

1 BASED = 0,07785 USD

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