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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Lombard üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Lombard üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Lombard (BARD) texniki analizi

Bugünkü Lombard (BARD) texniki analizi

Lombard analizi səhifəsi BARD gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Lombard analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Lombard (BARD) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,1022---7,60%-18,57%-55,20%
Lombard qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Lombard texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Lombard anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 14
Neytral 4
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 11Neytral 2Alış 1
Texniki göstəricilər:AlışSatış 3Neytral 2Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,1019
0,1019
R2
0,1019
0,1018
R1
0,1018
0,1018
PP
0,1018
0,1018
S1
0,1017
0,1017
S2
0,1017
0,1017
S3
0,1016
0,1017

Lombard bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,00M
$6,30 M
$7,29 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,06 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,16 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,16 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Lombard kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBARDUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,10
2026-08-18-$0,04 M0,10
2026-08-17-$0,05 M0,10
2026-08-16$0,07 M0,10
2026-08-15-$0,08 M0,10

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Lombard haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Lombard (BARD) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Lombard qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BARD/USDT
$0,1022
$0,1022$0,1022
-1,63%
656.10K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BARD / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BARD
BARD
USD
USD

1 BARD = 0,1022 USD

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