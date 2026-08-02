Bugünkü canlı BaoBao qiyməti 0 USD təşkil edir.BAOBAO bazar həddi 45,000 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində BAOBAO - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!Bugünkü canlı BaoBao qiyməti 0 USD təşkil edir.BAOBAO bazar həddi 45,000 USD təşkil edir. Azərbaycan ərazisində BAOBAO - USD qiymət yeniləmələri, canlı qrafiklər, bazar həddi, 24 saatlıq həcm və daha çoxunu real vaxt rejimində izləyin!
Bu gün canlı BaoBao (BAOBAO) qiyməti son 24 saat ərzində olan 0.15% dəyişkənlik ilə $ 0 təşkil edir. Cari BAOBAO - USD konvertasiya dərəcəsi BAOBAO üzrə $ 0 təşkil edir.
BaoBao hazırda $ 45,000 bazar kapitallaşması ilə #- sıradadır və 538.20M BAOBAO dövriyyədəki kütləyə malikdir. Son 24 saat ərzində BAOBAO bazar aktivliyini əks etdirən $ 0 (aşağı) və $ 0 (yüksək) arasında ticarət edilmişdir. Onun indiyə qədərki ən yüksək göstəricisi $ 0, ən aşağı isə $ 0 təşkil edir.
Qısamüddətli fəaliyyət göstəricisində BAOBAO son bir saatda +0.80% və son 7 gündə +15.27% hərəkət etmişdir. Ötən gün ümumi treydinq həcmi -- səviyyəsinə çatıb.
BaoBao (BAOBAO) Bazar Məlumatları
$ 45.00K
$ 45.00K$ 45.00K
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$ 57.32K
$ 57.32K$ 57.32K
538.20M
538.20M 538.20M
685,536,937.2402738
685,536,937.2402738 685,536,937.2402738
BaoBao üzrə cari Bazar Dəyəri $ 45.00K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BAOBAO üzrə dövriyyədə olan təklif 538.20M, ümumi təklif isə 685536937.2402738 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 57.32K təşkil edir.
BaoBao qiymət tarixçəsi USD
24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
+0.80%
-0.15%
+15.27%
+15.27%
BaoBao (BAOBAO) Qiymət Tarixçəsi USD
Bu gün ərzində BaoBao / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 30 gündə BaoBao / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 60 gündə BaoBao / USD qiymət dəyişikliyi $ 0. Son 90 gündə BaoBao / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Dövr
Dəyişiklik (USD)
Dəyişiklik (%)
Bu gün
$ 0
-0.15%
30 Gün
$ 0
-18.14%
60 Gün
$ 0
+44.93%
90 Gün
$ 0
--
BaoBao üzrə Qiymət proqnozu
2030-cu il üçün BaoBao (BAOBAO) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)
Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, BAOBAO üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ -- və artım faizi 0.00% təşkil edir.
2040 (14 il sonra) üçün BaoBao (BAOBAO) qiymət proqnozu
2040-cı ildə BaoBao qiymətinin potensial olaraq 0.00% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ -- səviyyəsinə çata bilər.
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Məsuliyyətdən imtina: Bu ssenarilər təsvir və maarifləndirmə məqsədi daşıyır; kriptovalyutalar dəyişkəndir - qərar qəbul etməzdən əvvəl öz araşdırmanızı (DYOR) aparın. 2026–2027 ilində BaoBao qiymətinin hansı həddə çatacağını bilmək istəyirsiniz? BaoBao Qiymət proqnozu seçiminə klikləməklə 2026–2027 illər üzrə BAOBAO qiymət proqnozları üçün Qiymət Proqnozu səhifəmizə daxil olun.
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İnsanlar, Həmçinin Soruşur: BaoBao Haqqında Digər Suallar
2030-cu ildə 1 BaoBao nə qədər olacaq?
Əgər BaoBao illik 5% artım dərəcəsində olarsa, onun təxmini dəyəri 2027 ilinə qədər --, 2030-cu ilə qədər --, 2035-ci ilə qədər -- və 2040-cı ilə qədər -- göstəricisinə çata bilər. Faktiki gələcək qiymətlər bazarın qəbulundan, tənzimləyici inkişaflardan və makroiqtisadi şəraitdən asılı olsa da, bu rəqəmlər sabit mürəkkəb artım ssenarisini göstərir. Potensial BaoBao qiymətlərinin və gözlənilən ROI-nin ətraflı illik təhlili üçün aşağıdakı tam proqnoz cədvəlinə baxa bilərsiniz.
Bu gün BaoBao nə qədərdir?
Bu gün BaoBao qiyməti -- təşkil edir. Bu gün, 30 gün, 60 gün və 90 günün tarixçəsini anlamaq üçün Qiymət tarixçəsi bölməmizə nəzər salın.
Hələ də BaoBao Azərbaycan üçün yaxşı bir investisiya sayılır?
BaoBao davamlı bazar iştirakı və ekosistemin inkişafı ilə aktiv şəkildə ticarət olunan kriptovalyuta olaraq qalır. Bununla belə, BAOBAO investisiyası kimi kriptovalyuta investisiyaları mahiyyət etibarilə dəyişkəndir və şəxsi risk qabiliyyətinizə uyğun olmalıdır. Maliyyə qərarları qəbul etməzdən və investisiya qoymazdan əvvəl həmişə müstəqil araşdırma aparın (DYOR) və bazar şərtlərini nəzərə alın.
Azərbaycan ərazisində BaoBao üzrə gündəlik ticarət həcmi nə qədərdir?
-- dəyərində BaoBao son 24 saat ərzində MEXC-də ticarət edilib.
Hazırda Azərbaycan üzrə BaoBao qiyməti nə qədərdir?
Canlı BAOBAO qiyməti MEXC daxil olmaqla, əsas birjalardakı qlobal treydinq fəaliyyətinə əsaslanaraq real vaxt rejimində yenilənir. Likvidlik, treydinq həcmi və ümumi vəziyyətdəki dəyişikliklər səbəbindən bazar qiymətləri davamlı olaraq dəyişir. Ən son BaoBao qiymətinə üstünlük verdiyiniz valyutada baxmaq üçün əlavə məlumat almaq məqsədilə BAOBAO qiymətinə nəzər salın.
Azərbaycan ərazisində BaoBao qiymətinə nə təsir edir?
BAOBAO qiymətinə ümumi bazar vəziyyəti, treydinq həcmi, texnoloji inkişaflar və istifadəçi qəbulu tendensiyaları daxil olmaqla bir neçə əsas faktor təsir edir. Faiz dərəcəsinin dəyişməsi, likvidlik dövrləri və tənzimləyici siqnallar kimi daha geniş makroiqtisadi şərtlər də qiymətlərin hərəkətində mühüm rol oynayır.
Real vaxt rejimində bazar dəyişiklikləri və layihə yeniləmələri haqqında məlumatlı olmaq məqsədilə ən son analiz və kriptovalyuta məlumatları üçün MEXC Xəbərlərə daxil olun.
Hansı token MEXC-də ən yüksək ticarət həcminə malikdir?
Aşağıda MEXC-də 24 saatlıq ticarət həcminə görə cari ən çox ticarət edilən tokenlər verilmişdir. Canlı bazar məlumatlarına əsasən qiymətlər və fəaliyyət göstəricisi davamlı olaraq yenilənir.
Ən populyar token
Qiymət
Dəyişiklik
BTC
62,850.42
-0.27%
ETH
1,848.64
-1.14%
GOLD(XAUT)
4,045
+0.11%
SOL
72
-1.09%
XMR
362.93
+0.85%
MEXC-də BAOBAO üzrə stop-itki və ya gəlir götürmə sifarişini necə yerləşdirə bilərəm?
MEXC riski avtomatik idarə etməyə kömək etmək üçün stop-itki və gəlir götürmə sifarişlərini dəstəkləyir.
1. Spot və ya Fyuçers treydinqi bölməsinə keçid edin və BAOBAO/USDT cütünü seçin.
2. Sifariş növü menyusundan “Stop-Limit” və ya “Tətik sifarişi” seçimini edin.
3. Tətik qiymətinizi (sifarişi aktivləşdirən səviyyə) və icra qiymətinizi (dolacağı qiymət) təyin edin.
4. Sifariş təfərrüatlarınızı təsdiqləyin və təqdim edin.
“Stop-itki” sifarişiniz BaoBao qiyməti mövqeyinizə qarşı hərəkət edərsə aktivləşəcək, gəlir götürmə sifarişi isə hədəf mənfəət səviyyənizə çatdıqda avtomatik olaraq yerinə yetirilir.
Ətraflı nümunələr və təlimatlar üçün MEXC Spot Ticarət Bələdçisinə baş çəkin
Bu il BaoBao qiyməti artacaq?
BaoBao qiyməti bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Daha dərin təhlil üçün BaoBao (BAOBAO) qiymət proqnozuna nəzər salın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2026-08-02 06:58:13 (UTC+8)
BaoBao (BAOBAO) Vacib Sektor Yenilikləri
Tarix (UTC+8)
Növ
Məlumatlar
02-11 14:20:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 saat ərzində CEX-dən 59,400 ETH xalis çıxış
02-10 18:39:21
Zəncirdə Məlumatlar
Dünən Bitcoin spot ETF 144,9 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı, Ethereum ETF isə 57 milyon dollar xalis daxilolma qeydə aldı
02-04 11:04:00
Sektor Yenilikləri
Kripto Qorxu İndeksi Yenidən 14-ə Düşdü, Bazar "Həddindən Artıq Qorxu" Zonasında Qalır
02-04 00:48:00
Sektor Yenilikləri
Son 24 Saatda Şəbəkə Üzrə 285 Milyon Dollar Ləğv Edildi, Həm Long, Həm də Short Pozisiyalar Silindi
02-01 01:12:00
Sektor Yenilikləri
Bitcoin $80,600-lıq əvvəlki ən aşağı səviyyədən aşağı düşdü və 11 aprel 2025-ci ildən bəri yeni minimum səviyyəyə çatdı
01-28 07:44:00
Sektor Yenilikləri
Dollar İndeksi 2022-ci ilin Fevralından Bəri Ən Aşağı Səviyyəyə Çatdı, Kripto Bazarı Yüksəlişini Davam Etdirir
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın.
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