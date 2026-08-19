BANANAS31 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat
BANANAS31 Qiymət Məlumatları
BANANAS31 nədir
BANANAS31 Rəsmi Veb-saytı
BANANAS31 Tokenomikası
BANANAS31 Qiymət Proqnozu
BANANAS31 Qiymət Tarixçəsi
BANANAS31 Alış Bələdçisi
BANANAS31 / Fiat Valyuta Çevirən
BANANAS31 Spot
BANANAS31 USDT-M Fyuçersi
Bazara Qədər
Qazanc
Airdrop+
Xəbərlər
Bloq
Akademiya
Bugünkü Banana (BANANAS31) texniki analizi
Banana (BANANAS31) qiymət dəyişikliyi
|Cari qiymət
|24 saat
|7 gün
|30 gün
|90 gün
|$0,008444
|--
|-8,82%
|+20,33%
|-37,66%
Banana texniki göstəriciləri
Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Banana anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.
|Dəyişən ortalamalar:
|Güclü satış
|Satış 13
|Neytral 1
|Alış 0
|Texniki göstəricilər:
|Alış
|Satış 4
|Neytral 1
|Alış 7
Banana bazar siqnalları
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
Banana kapital axını
|Tarixçə
|Xalis vəsait daxilolması
|Qiymət
|2026-08-19
|$0,02 M
|0,01
|2026-08-18
|-$0,09 M
|0,01
|2026-08-17
|-$0,07 M
|0,01
|2026-08-16
|-$0,03 M
|0,01
|2026-08-15
|-$0,16 M
|0,01
Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.
Banana haqqında daha çox məlumat əldə edin
MEXC-də Banana (BANANAS31) ticarət bazarları
Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Banana qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.
İmtina
Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.