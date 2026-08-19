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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Banana üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Banana üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BANANAS31 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BANANAS31 Qiymət Məlumatları

BANANAS31 nədir

BANANAS31 Rəsmi Veb-saytı

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BANANAS31 Qiymət Proqnozu

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BANANAS31 Alış Bələdçisi

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Bugünkü Banana (BANANAS31) texniki analizi

Bugünkü Banana (BANANAS31) texniki analizi

Banana analizi səhifəsi BANANAS31 gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Banana analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Banana (BANANAS31) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,008444---8,82%+20,33%-37,66%
Banana qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Banana texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Banana anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Satış
Satış 17
Neytral 2
Alış 7
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 13Neytral 1Alış 0
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,008441
0,008441
R2
0,008441
0,00844
R1
0,00844
0,00844
PP
0,00844
0,00844
S1
0,008439
0,008439
S2
0,008439
0,008439
S3
0,008438
0,008439

Banana bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,50M
$6,51 M
$7,02 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,53 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,55 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Banana kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBANANAS31USDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,01
2026-08-18-$0,09 M0,01
2026-08-17-$0,07 M0,01
2026-08-16-$0,03 M0,01
2026-08-15-$0,16 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Banana haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Banana (BANANAS31) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Banana qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BANANAS31/USDT
$0,008444
$0,008444$0,008444
+0,01%
6.26M (USDT)
BANANAS31/USDC
$0,008435
$0,008435$0,008435
-0,10%
6.57M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BANANAS31 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BANANAS31
BANANAS31
USD
USD

1 BANANAS31 = 0,008444 USD

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