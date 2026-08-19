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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Comedian üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Comedian üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

BAN Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BAN Qiymət Məlumatları

BAN nədir

BAN Rəsmi Veb-saytı

BAN Tokenomikası

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Bugünkü Comedian (BAN) texniki analizi

Bugünkü Comedian (BAN) texniki analizi

Comedian analizi səhifəsi BAN gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Comedian analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Comedian (BAN) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,07054---4,31%-4,20%-4,73%
Comedian qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Comedian texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Comedian anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 11
Neytral 3
Alış 12
Dəyişən ortalamalar:AlışSatış 5Neytral 0Alış 9
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 3Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0709
0,07089
R2
0,07089
0,07087
R1
0,07087
0,07087
PP
0,07085
0,07085
S1
0,07084
0,07084
S2
0,07082
0,07084
S3
0,07081
0,07082

Comedian bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,33M
$7,53 M
$7,20 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,05 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,05 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,12 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,11 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Comedian kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBANUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,07
2026-08-18-$0,01 M0,07
2026-08-17$0,00 M0,07
2026-08-16$0,00 M0,07
2026-08-15$0,00 M0,07

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Comedian haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Comedian (BAN) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Comedian qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BAN/USDT
$0,07054
$0,07054$0,07054
-1,90%
763.25K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BAN / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BAN
BAN
USD
USD

1 BAN = 0,07054 USD

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