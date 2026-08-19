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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Babylon üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Babylon üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Babylon (BABY) texniki analizi

Bugünkü Babylon (BABY) texniki analizi

Babylon analizi səhifəsi BABY gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Babylon analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Babylon (BABY) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,01019---23,79%-18,94%-33,32%
Babylon qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Babylon texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Babylon anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 14
Neytral 10
Alış 2
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 8Neytral 6Alış 0
Texniki göstəricilər:SatışSatış 6Neytral 4Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,01018
0,01017
R2
0,01017
0,01017
R1
0,01017
0,01017
PP
0,01016
0,01016
S1
0,01016
0,01016
S2
0,01015
0,01016
S3
0,01015
0,01015

Babylon bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
2,58M
$7,30 M
$4,72 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,21 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,62 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,64 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Babylon kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıBABYUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,05 M0,01
2026-08-18$0,02 M0,01
2026-08-17$0,02 M0,01
2026-08-16$0,09 M0,01
2026-08-15$0,03 M0,01

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

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MEXC-də Babylon (BABY) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Babylon qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
BABY/USDT
$0,01018
$0,01018$0,01018
+0,09%
5.93M (USDT)
BABY/USDC
$0,01018
$0,01018$0,01018
0,00%
5.39M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

BABY / USD Kalkulyatoru

Miqdar

BABY
BABY
USD
USD

1 BABY = 0,01018 USD

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