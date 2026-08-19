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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, B3 Base üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, B3 Base üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

B3 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

B3 Qiymət Məlumatları

B3 nədir

B3 Whitepaper

B3 Rəsmi Veb-saytı

B3 Tokenomikası

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B3 Qiymət Tarixçəsi

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Bugünkü B3 Base (B3) texniki analizi

Bugünkü B3 Base (B3) texniki analizi

B3 Base analizi səhifəsi B3 gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda B3 Base analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

B3 Base (B3) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,00041---8,49%-23,80%-57,61%
B3 Base qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

B3 Base texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış B3 Base anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 13
Neytral 3
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 0Alış 8
Texniki göstəricilər:SatışSatış 7Neytral 3Alış 2
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,0004051
0,0004049
R2
0,0004049
0,0004047
R1
0,0004048
0,0004047
PP
0,0004046
0,0004046
S1
0,0004045
0,0004044
S2
0,0004043
0,0004044
S3
0,0004042
0,0004043

B3 Base bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-1,87M
$16,05 M
$17,92 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,23 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,23 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,24 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,24 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

B3 Base kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıB3USDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,02 M0,00
2026-08-18-$0,01 M0,00
2026-08-17$0,00 M0,00
2026-08-16-$0,01 M0,00
2026-08-15$0,00 M0,00

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

B3 Base haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də B3 Base (B3) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı B3 Base qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
B3/USDT
$0,00041
$0,00041$0,00041
-1,20%
131.62M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

B3 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

B3
B3
USD
USD

1 B3 = 0,00041 USD

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