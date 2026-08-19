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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BSquared Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, BSquared Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

B2 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

B2 Qiymət Məlumatları

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B2 Whitepaper

B2 Rəsmi Veb-saytı

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Bugünkü BSquared Network (B2) texniki analizi

Bugünkü BSquared Network (B2) texniki analizi

BSquared Network analizi səhifəsi B2 gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda BSquared Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

BSquared Network (B2) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,46725---0,81%-11,17%-25,78%
BSquared Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

BSquared Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış BSquared Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 12
Neytral 6
Alış 8
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 7Neytral 2Alış 5
Texniki göstəricilər:SatışSatış 5Neytral 4Alış 3
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,4698
0,4697
R2
0,4697
0,4695
R1
0,4695
0,4695
PP
0,4694
0,4694
S1
0,4692
0,4692
S2
0,4691
0,4692
S3
0,4689
0,4691

BSquared Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,42M
$3,86 M
$4,28 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,08 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,09 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
7 günlük aktiv alışlar
$0,19 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,18 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BSquared Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıB2USDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19$0,00 M0,47
2026-08-18$0,00 M0,47
2026-08-17$0,00 M0,46
2026-08-16$0,00 M0,50
2026-08-15$0,00 M0,51

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

BSquared Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də BSquared Network (B2) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı BSquared Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
B2/USDT
$0,46725
$0,46725$0,46725
-1,26%
275.93K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

B2 / USD Kalkulyatoru

Miqdar

B2
B2
USD
USD

1 B2 = 0,46725 USD

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