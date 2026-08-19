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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, AWE Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, AWE Network üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

AWE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AWE Qiymət Məlumatları

AWE nədir

AWE Whitepaper

AWE Rəsmi Veb-saytı

AWE Tokenomikası

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Bugünkü AWE Network (AWE) texniki analizi

Bugünkü AWE Network (AWE) texniki analizi

AWE Network analizi səhifəsi AWE gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda AWE Network analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

AWE Network (AWE) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,05826---2,24%-1,13%+12,90%
AWE Network qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

AWE Network texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış AWE Network anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 15
Neytral 1
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:SatışSatış 11Neytral 0Alış 3
Texniki göstəricilər:AlışSatış 4Neytral 1Alış 7
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,05864
0,05863
R2
0,05863
0,05862
R1
0,05862
0,05862
PP
0,05861
0,05861
S1
0,0586
0,0586
S2
0,05859
0,0586
S3
0,05858
0,05859

AWE Network bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
0,02M
$1,83 M
$1,81 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
-0,02M
3 günlük aktiv alışlar
$0,04 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,06 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$0,30 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,29 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

AWE Network kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAWEUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,03 M0,06
2026-08-18$0,00 M0,06
2026-08-17-$0,05 M0,06
2026-08-16-$0,16 M0,06
2026-08-15-$0,06 M0,06

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

AWE Network haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də AWE Network (AWE) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı AWE Network qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AWE/USDT
$0,05826
$0,05826$0,05826
-1,25%
996.07K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AWE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AWE
AWE
USD
USD

1 AWE = 0,05826 USD

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