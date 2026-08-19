Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin
MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Avantis üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Avantis üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

AVNT Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AVNT Qiymət Məlumatları

AVNT nədir

AVNT Whitepaper

AVNT Rəsmi Veb-saytı

AVNT Tokenomikası

AVNT Qiymət Proqnozu

AVNT Qiymət Tarixçəsi

AVNT Alış Bələdçisi

AVNT / Fiat Valyuta Çevirən

AVNT Spot

AVNT USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Bugünkü Avantis (AVNT) texniki analizi

Bugünkü Avantis (AVNT) texniki analizi

Avantis analizi səhifəsi AVNT gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Avantis analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Avantis (AVNT) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,08596---8,74%-4,41%-44,65%
Avantis qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Avantis texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Avantis anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Neytral
Satış 7
Neytral 9
Alış 10
Dəyişən ortalamalar:NeytralSatış 6Neytral 4Alış 4
Texniki göstəricilər:Güclü alışSatış 1Neytral 5Alış 6
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,086
0,0859
R2
0,0859
0,0859
R1
0,0859
0,0859
PP
0,0858
0,0858
S1
0,0858
0,0858
S2
0,0857
0,0858
S3
0,0857
0,0857

Avantis bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,21M
$3,86 M
$4,07 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,01M
3 günlük aktiv alışlar
$0,58 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,57 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,02M
7 günlük aktiv alışlar
$3,86 M
7 günlük aktiv satışlar
$3,84 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Avantis kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAVNTUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,28 M0,09
2026-08-18-$0,33 M0,09
2026-08-17$0,03 M0,10
2026-08-16$0,02 M0,10
2026-08-15-$0,41 M0,10

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Avantis haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Avantis (AVNT) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Avantis qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AVNT/USDT
$0,08596
$0,08596$0,08596
-6,52%
1.30M (USDT)
AVNT/USDC
$0,08593
$0,08593$0,08593
-6,49%
620.12K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AVNT / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AVNT
AVNT
USD
USD

1 AVNT = 0,08596 USD

Daha çox kripto üzrə texniki analiz

Daha çox trenddə olan kriptovalyuta qiymət analizinə nəzər salın.