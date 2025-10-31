Bugünkü canlı AVIAH Protocol qiyməti 6.134 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AVIAH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AVIAH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AVIAH Protocol qiyməti 6.134 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində AVIAH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də AVIAH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AVIAH Protocol Logosu

AVIAH Protocol qiyməti(AVIAH)

1 AVIAH / USD Canlı Qiyməti:

$6,134
-0,13%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:12:48 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 6,131
24 saat Aşağı
$ 6,152
24 saat Yüksək

$ 6,131
$ 6,152
--
--
-0,04%

-0,13%

-1,02%

-1,02%

AVIAH Protocol (AVIAH) canlı qiyməti $ 6,134. AVIAH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 6,131 və ən yüksək $ 6,152 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. AVIAH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, AVIAH son bir saat ərzində -0,04%, 24 saat ərzində -0,13% və son 7 gündə isə -1,02% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AVIAH Protocol (AVIAH) Bazar Məlumatları

--
$ 64,31K
$ 30,67B
--
5.000.000.000
SOL

AVIAH Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 64,31K təşkil edir. AVIAH üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 5000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 30,67B təşkil edir.

AVIAH Protocol (AVIAH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün AVIAH Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00798-0,13%
30 Gün$ -0,047-0,77%
60 Gün$ +3,634+145,36%
90 Gün$ +3,634+145,36%
Bugünkü AVIAH Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün AVIAH $ -0,00798 (-0,13%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

AVIAH Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,047 (-0,77%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

AVIAH Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə AVIAH $ +3,634 (+145,36%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

AVIAH Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +3,634 (+145,36%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

AVIAH Protocol (AVIAH) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi AVIAH Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

AVIAH Protocol (AVIAH) Nədir?

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC AVIAH Protocol investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- AVIAH steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə AVIAH Protocol haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız AVIAH Protocol satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

AVIAH Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

AVIAH Protocol (AVIAH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AVIAH Protocol (AVIAH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AVIAH Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AVIAH Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomikası

AVIAH Protocol (AVIAH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. AVIAH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

AVIAH Protocol (AVIAH) necə alınır?

Necə AVIAH Protocol alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım AVIAH Protocol Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

AVIAH Aktivindən Yerli Valyutalara

1 AVIAH Protocol(AVIAH) / VND
161.416,21
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / AUD
A$9,32368
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / GBP
4,6005
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / EUR
5,27524
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / USD
$6,134
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / MYR
RM25,70146
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / TRY
257,81202
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / JPY
¥938,502
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / ARS
ARS$8.825,84456
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / RUB
490,35196
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / INR
543,65642
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / IDR
Rp100.557,36096
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / PHP
361,23126
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / EGP
￡E.289,64748
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BRL
R$33,00092
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / CAD
C$8,52626
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BDT
749,94284
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / NGN
8.876,94078
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / COP
$23.775,13864
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / ZAR
R.105,87284
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / UAH
257,56666
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / TZS
T.Sh.15.071,238
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / VES
Bs1.355,614
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / CLP
$5.778,228
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / PKR
Rs1.730,76944
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / KZT
3.254,087
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / THB
฿198,06686
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / TWD
NT$188,55916
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / AED
د.إ22,51178
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / CHF
Fr4,9072
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / HKD
HK$47,59984
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / AMD
֏2.348,34056
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / MAD
.د.م56,80084
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / MXN
$113,60168
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / SAR
ريال23,0025
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / ETB
Br943,1025
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / KES
KSh792,45146
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / JOD
د.أ4,349006
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / PLN
22,45044
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / RON
лв26,92826
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / SEK
kr57,84362
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BGN
лв10,36646
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / HUF
Ft2.059,06112
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / CZK
128,99802
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / KWD
د.ك1,877004
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / ILS
19,9355
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BOB
Bs42,38594
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / AZN
10,4278
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / TJS
SM56,4328
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / GEL
16,62314
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / AOA
Kz5.622,36306
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BHD
.د.ب2,306384
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BMD
$6,134
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / DKK
kr39,5643
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / HNL
L161,07884
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / MUR
278,97432
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / NAD
$105,62748
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / NOK
kr61,6467
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / NZD
$10,67316
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / PAB
B/.6,134
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / PGK
K25,88548
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / QAR
ر.ق22,32776
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / RSD
дин.621,00616
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / UZS
soʻm73.903,59746
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / ALL
L512,98642
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / ANG
ƒ10,97986
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / AWG
ƒ11,0412
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BBD
$12,268
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BAM
KM10,30512
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BIF
Fr18.144,372
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BND
$7,9742
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BSD
$6,134
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / JMD
$980,76526
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / KHR
24.634,51204
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / KMF
Fr2.594,682
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / LAK
133.347,82342
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / LKR
රු1.867,25094
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / MDL
L103,54192
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / MGA
Ar27.506,6962
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / MOP
P49,072
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / MVR
93,8502
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / MWK
MK10.649,29874
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / MZN
MT391,9626
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / NPR
रु870,16924
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / PYG
43.502,328
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / RWF
Fr8.900,434
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / SBD
$50,48282
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / SCR
86,36672
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / SRD
$237,6925
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / SVC
$53,6725
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / SZL
L105,62748
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / TMT
m21,469
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / TND
د.ت18,021692
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / TTD
$41,52718
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / UGX
Sh21.370,856
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / XAF
Fr3.471,844
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / XCD
$16,5618
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / XOF
Fr3.471,844
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / XPF
Fr631,802
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BWP
P82,1956
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / BZD
$12,32934
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / CVE
$583,46608
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / DJF
Fr1.085,718
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / DOP
$393,61878
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / DZD
د.ج797,1133
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / FJD
$13,86284
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / GNF
Fr53.335,13
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / GTQ
Q46,98644
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / GYD
$1.284,03022
1 AVIAH Protocol(AVIAH) / ISK
kr766,75

AVIAH Protocol Mənbəyi

AVIAH Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi AVIAH Protocol Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: AVIAH Protocol Haqqında Digər Suallar

Bugünkü AVIAH Protocol (AVIAH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı AVIAH qiyməti 6,134 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
AVIAH / USD cari qiyməti nədir?
AVIAH / USD cari qiyməti $ 6,134 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AVIAH Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
AVIAH üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
AVIAH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
AVIAH aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
AVIAH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
AVIAH ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı AVIAH qiyməti (ATL) nədir?
AVIAH ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
AVIAH ticarət həcmi nədir?
AVIAH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 64,31K USD.
AVIAH bu il daha da yüksələcək?
AVIAH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün AVIAH qiymət proqnozuna baxın.
AVIAH Protocol (AVIAH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

AVIAH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6,134 USD

AVIAH Ticarəti Edin

AVIAH/USDT
$6,134
-0,13%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

