Autonomi (AUTONOMI) Tokenomikası

Autonomi (AUTONOMI) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 04:56:50 (UTC+8)
USD

Autonomi (AUTONOMI) Tokenomikası və Qiymət Analizi

Autonomi (AUTONOMI) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 4,50M
$ 4,50M$ 4,50M
Ümumi Təchizat:
$ 1,20B
$ 1,20B$ 1,20B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 136,64M
$ 136,64M$ 136,64M
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 39,50M
$ 39,50M$ 39,50M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,452
$ 0,452$ 0,452
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,027318315086072017
$ 0,027318315086072017$ 0,027318315086072017
Cari Qiymət:
$ 0,03292
$ 0,03292$ 0,03292

Autonomi (AUTONOMI) Məlumatları

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Rəsmi Veb-sayt:
https://autonomi.com
Whitepaper:
https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper
Block Explorer
https://arbiscan.io/address/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684

Autonomi (AUTONOMI) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

Autonomi (AUTONOMI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum AUTONOMI token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

AUTONOMI tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq AUTONOMI tokenomikasını başa düşdünüzsə, AUTONOMI tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

AUTONOMI Necə Alınır?

Autonomi (AUTONOMI) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla AUTONOMI almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.

Autonomi (AUTONOMI) Qiymət Tarixçəsi

AUTONOMI qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

AUTONOMI Qiymət Proqnozu

AUTONOMI kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? AUTONOMI qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?

Yalnız 1 USDT ilə kriptovalyuta alın: Kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuz!

