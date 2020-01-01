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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aura üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Aura üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

AURASOL Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

AURASOL Qiymət Məlumatları

AURASOL nədir

AURASOL Rəsmi Veb-saytı

AURASOL Tokenomikası

AURASOL Qiymət Proqnozu

AURASOL Qiymət Tarixçəsi

AURASOL Alış Bələdçisi

AURASOL / Fiat Valyuta Çevirən

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Bugünkü Aura (AURASOL) texniki analizi

Bugünkü Aura (AURASOL) texniki analizi

Aura analizi səhifəsi AURASOL gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Aura analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Aura (AURASOL) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$0,009927---0,52%+8,65%-37,91%
Aura qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Aura texniki göstəriciləri

Texniki analiz trend və momentumu anlamaq üçün qiymət hərəkətinə və ümumi indikatorlara nəzər salır. Aşağıda mövcud texniki meyili və qrafikin növbəti işarə edəcəyi şeyi ümumiləşdirən birdən çox zaman çərçivəsində avtomatlaşdırılmış Aura anlıq görüntüsü verilmişdir. Bu, texniki göstəricidir — zəmanətli proqnoz deyil, ona görə də, öz araşdırmanızı aparın və riskləri müvafiq şəkildə idarə edin.

Güclü satışSatışNeytralAlışGüclü alış
Güclü satış
Satış 21
Neytral 4
Alış 1
Dəyişən ortalamalar:Güclü satışSatış 14Neytral 0Alış 0
Texniki göstəricilər:Güclü satışSatış 7Neytral 4Alış 1
Ad
Klassik
Fibonaççi
R3
0,00999
0,00998
R2
0,00998
0,00996
R1
0,00995
0,00995
PP
0,00994
0,00994
S1
0,00991
0,00992
S2
0,0099
0,00991
S3
0,00987
0,0099

Aura bazar siqnalları

Cari xalis açıq sifariş həcmi
-0,02M
$0,13 M
$0,15 M
Gözlənilən alışlar (USDT)
Gözlənilən satışlar (USDT)
3 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
3 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
3 günlük aktiv satışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv alış-satış fərqi
0,00M
7 günlük aktiv alışlar
$0,00 M
7 günlük aktiv satışlar
$0,00 M

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aura kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıAURASOLUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Aura haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Aura (AURASOL) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Aura qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
AURASOL/USDT
$0,009935
$0,009935$0,009935
-0,06%
6.59M (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

AURASOL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

AURASOL
AURASOL
USD
USD

1 AURASOL = 0,009927 USD

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