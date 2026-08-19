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MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Atlético de Madrid üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!MEXC AI-nin qabaqcıl analitikası texniki analiz və investisiya imkanları daxil olmaqla, Atlético de Madrid üzrə gündəlik yeniləmələri təqdim edir. Ən son gündəlik məlumatları indi əldə edin!

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Bugünkü Atlético de Madrid (ATM) texniki analizi

Bugünkü Atlético de Madrid (ATM) texniki analizi

Atlético de Madrid analizi səhifəsi ATM gündəlik göstəricisi, qiymət tendensiyaları və əsas texniki göstəricilər haqqında AI tərəfindən yaradılan məlumatları təqdim edir. Potensial bazar hərəkətlərini, treydinq imkanlarını və diqqətəlayiq texniki nümunələri vurğulayır. Aşağıda Atlético de Madrid analizi haqqında daha çox məlumat əldə edin.

Atlético de Madrid (ATM) qiymət dəyişikliyi

Cari qiymət24 saat7 gün30 gün90 gün
$1,3531---10,67%-51,09%+30,06%
Atlético de Madrid qiyməti haqqında daha çox məlumat əldə edin

Atlético de Madrid kapital axını

Xalis vəsait daxilolmasıATMUSDT qiyməti
TarixçəXalis vəsait daxilolmasıQiymət
2026-08-19-$0,02 M1,35
2026-08-18-$0,03 M1,39
2026-08-17-$0,06 M1,46
2026-08-16-$0,08 M1,51
2026-08-15-$0,26 M1,53

Yuxarıdakı məlumatlar ictimai bazar məlumatlarından əldə edilmişdir və yalnız istinad üçündür. MEXC maliyyə məsləhət xidmətləri göstərmir. İnvestisiya qoymazdan əvvəl bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

Atlético de Madrid haqqında daha çox məlumat əldə edin

MEXC-də Atlético de Madrid (ATM) ticarət bazarları

Spot və fyuçers bazarlarını araşdırın, canlı Atlético de Madrid qiymətinə, həcminə və ticarətinə birbaşa baxın.

Cütlər
Qiymət
24 saatlıq dəyişiklik
24 saatlıq həcm
ATM/USDT
$1,3531
$1,3531$1,3531
-2,08%
41.84K (USDT)

İmtina

Bu materialda təqdim olunan məlumat investisiya, vergi, hüquqi, maliyyə, mühasibat və ya hər hansı digər peşəkar məsləhət hesab edilmir, yaxud hər hansı aktivin alınması, satılması və ya saxlanması üçün tövsiyə kimi çıxış etmir. MEXC Learn bu məzmunu yalnız məlumat məqsədləri üçün təqdim edir və investisiya məsləhəti təklif etmir. Daxil olan riskləri tam başa düşdüyünüzdən əmin olun və investisiya qoyarkən ehtiyatlı olun. MEXC istifadəçilərin investisiya qərarlarına görə məsuliyyət daşımır.

ATM / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ATM
ATM
USD
USD

1 ATM = 1,3531 USD

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